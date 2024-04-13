Son dakika haberleri: Dünya alarmda! İran, İsrail'e İHA saldırısı başlattı

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İran medyası, İsrail'e ilk balistik füze fırlatıldığını iddia etti.
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan Hollanda ve Belçika Dışişleri Bakanları ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, İsrail’in Şam’da İran Konsolosluğu'nu hedef alması ve bu saldırıya İran'ın karşılığı ele alındı.
Abdullahiyan görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İsrail rejiminin Şam’da İran Konsolosluğunu hedef alması ve uluslararası sözleşmeleri ihlal etmesini ele aldık. Ülkemizin konuya ilişkin duruşunu aktardım. ABD’ye konu hakkında gerekli uyarıları yaptığımızı vurguladım. Ayrıca Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yapılan görüşmede uluslararası, bölgesel ve Gazze'deki son gelişmeler ele alındı” dedi.
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran rejiminin İsrail'e yönelik pervasız saldırısını en güçlü ifadelerle kınıyorum. İran bir kez daha kendi arka bahçesinde kaos tohumları ekmeye niyetli olduğunu göstermiştir. Birleşik Krallık İsrail'in yanı sıra Ürdün ve Irak da dahil tüm bölgesel ortaklarımızın güvenliğini savunmaya devam edecektir. Müttefiklerimizle birlikte durumu istikrara kavuşturmak ve gerilimin daha da tırmanmasını önlemek için çalışıyoruz. Hiç kimse daha fazla kan dökülmesini istemiyor” dedi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu başkanlığında Tel Aviv'deki Kiryat askeri karargahında savaş kabinesi toplantısı başladı.
Toplantıya Netanyahu'nun yanı sıra Savunma Bakanı Yoav Gallant, Bakan Benny Gantz, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzli Halevi, Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi ve diğer üst düzey yetkililer katılıyor.
“İRAN’DAN 100'DEN FAZLA İNSANSIZ HAVA ARACI FIRLATILDI”
İran, İsrail topraklarını insansız hava aracı ve füzelerle hedef aldı. İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Siyonist rejimin Şam'daki İran konsolosluğuna yönelik saldırısına cevap olarak Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri, Siyonist rejimin topraklarına düzinelerce insansız hava aracı ve füze ateşledi” ifadeleri yer aldı.
İsrail tarafından yapılan açıklamada ise, İran'ın 100'den fazla insansız hava aracı fırlattığını iddia edildi.
Lübnan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, yaşanan bölgesel gelişmelerin ardından ülke hava sahasının gelen, giden ve transit tüm uçaklara geçici olarak kapatılacağını duyurdu.
Açıklamada, kapatma kararının tedbir amacıyla alındığı ve yerel saatle 01.00'den Pazar günü 07.00'ye kadar geçerli olacağı belirtildi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, "Başkan Biden ulusal güvenlik ekibi tarafından durum hakkında düzenli olarak bilgilendiriliyor. İsrailli yetkililerin yanı sıra diğer ortak ve müttefiklerle de sürekli iletişim halinde" dedi.
Irak, İran’ın İHA saldırılarının ardından hava sahasını kapattığını açıkladı. Irak Sivil Havacılık Otoritesi'nden yapılan açıklamada, hava sahasının 05.30'a kadar tüm yönlere ve transit uçaklara geçici olarak kapatılacağı duyuruldu.
Beyaz Saray'dan da İran'ın başlattığı İHA saldırısı sonrası açıklamalar geldi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "İran, İsrail’e hava saldırısı başlattı. İsrail'in güvenliğine desteğimiz tam. ABD, İran'dan gelen tehditlere karşı (İsrail'in) savunmasını destekleyecek." ifadelerine yer verildi.
İran’ın misilleme saldırısı için hazırlıklarına devam eden İsrail’de gergin bekleyiş sürüyor. Dünyada tüm gözler bu iki ülkenin üzerine çevrilirken, Ürdün kendi güvenliği için adım attı. Devlete ait Mamlaka haber ajansına göre, Ürdün hükümeti ülkenin hava sahasını bu geceden itibaren tüm uçuşlara geçici olarak kapatacak.
İran’dan çok sayıda insansız hava aracı (İHA) İsrail’e doğru havalandı. İsrail Havaalanları İdaresi (IAA) tarafından yapılan açıklamada, İran'ın saldırısı nedeniyle İsrail hava sahasının yerel saatle 00.30'dan itibaren kapatılacağı belirtildi. Açıklamada, uçuşların yeniden ne zaman başlayacağına ilişkin ayrıntıya yer verilmezken, gelişmelere göre güncelleme yapılacağı aktarıldı.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari yaptığı açıklamada, İran'dan fırlatılan çok sayıda insansız hava aracının İsrail'e doğru ilerlediğini belirtti.
IDF’nin İHA’ları izlediğini belirten Hagari, İHA’ların ülkeye ulaşmalarının birkaç saat alacağını kaydetti. Hagari, başka saldırılar olması halinde IDF'nin kamuoyunu bilgilendireceğini söyledi. Ülkede sirenlerin yalnızca İHA’ların İsrail hava sahasına girdiğinde çalacağını kaydeden Hagari, IDF'nin hedefleri mümkün olduğunca erken imha etmek için çalışacağını vurguladı.
İran devlet televizyonu, İsrail'e insansız hava araçlarıyla kapsamlı saldırı başlatıldığını duyurdu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada, "Siyonist rejimin Şam'daki İran büyükelçiliğinin konsolosluk bölümüne saldırısına cevap olarak Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri, Siyonist rejimin topraklarındaki belirli hedefleri düzinelerce insansız hava aracı ve füzeyle hedef aldı." denildi.
Öte yandan İran Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani, "İsrail’in İran'a saldırması için hava sahasını ya da topraklarını İsrail'e açan her ülke bizim kesin cevabımızı alacaktır” dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray Durum Odası’nda devletin en üst kademesini toplayacağı bildirildi. Biden'ın başkanlık yapacağı toplantıya ise Savunma Bakanı Lloyd Austin, Dışişleri Bakanı Blinken, Genelkurmay Başkanı Brown, CIA Direktörü Bill Burns, Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Orta Doğu Direktörü Brett McGurk'un katılacağı belirtildi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaptığı videolu açıklamada, İsrail'in İran'dan gelecek doğrudan bir saldırıya hazır olduğunu ve aynı şekilde karşılık vereceğini söyledi. Netanyahu, “Son yıllarda ve hatta son haftalarda İsrail, İran'dan gelebilecek doğrudan bir saldırı ihtimaline karşı hazırlık yapmaktadır. Savunma sistemlerimiz konuşlandırıldı ve hem savunmada hem de saldırıda her türlü senaryoya hazırlıklıyız. İsrail devleti güçlüdür, IDF güçlüdür, halk güçlüdür” dedi.
ABD, İngiltere, Fransa’nın yanı sıra birçok ülkenin İsrail’in yanında durduğunu belirten Netanyahu, “Net bir ilke belirledim. Kim bize zarar verirse, biz de onlara zarar vereceğiz. Kendimizi her türlü tehdide karşı savunacağız ve bunu sakince, kararlılıkla yapacağız” ifadelerini kullandı.
İsrail vatandaşlarına da seslenen Netanyahu, "Siz İsrail vatandaşlarının da sükunetinizi koruduğunuzu biliyorum. Sizleri İç Cephe Komutanlığı'nın direktiflerini dinlemeye davet ediyorum. Birlikte ayaktayız ve Tanrı'nın yardımıyla tüm düşmanlarımızın üstesinden geleceğiz” şeklinde konuştu.
İsrail Ordu Sözcüsü: İHA'ların İsrail'e ulaşması saatler alacak. Hava savunma sistemimiz bu saldırıya hazır.
İsrail Devlet Televizyonu'nun haberine göre, İran'ın İHA saldırısı başlattığını duyurdu.
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail-İran gerilimi nedeniyle tatilini yarıda kesip Washington'a döndü. El Cezire'ye konuşan üst düzey bir ABD'li yetkili ise İran'ın pazar günü İsrail'e saldıracağını iddia etti.
İran’ın beklenen misilleme saldırısı nedeniyle İsrail’de gergin bir hava hakimken, ülkede yeni önlemler alınmaya devam ediyor. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari yaptığı açıklamada, saldırı tehdidi nedeniyle ülkede tüm eğitim faaliyetlerine ara verildiğini belirtti. Sivillerin toplanmasına yönelik yeni kısıtlamaların da getirildiğini duyuran Hagari, toplantı ve buluşmaların bin kişiyle sınırlandırıldığını aktardı. Hagari, pazartesi saat 23.00’e kadar sürecek olan kısıtlamaların okul gezileri ve kamplar için de geçerli olduğunu söyledi. Hagari, İsrail'in hava savunmasının “alarmda” olduğunu ve “düzinelerce uçağın gökyüzünde hazır beklediğini” ifade etti.
İsrail, İran’ın beklenen misilleme saldırısına hazırlanmaya devam ediyor. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant saldırıya karşı alınan tedbirlere ilişkin yaptığı açıklamada, ABD ve batılı ülkelerin İsrail’e savunma ve karşılık verme konusunda “yeni kabiliyetler” sağladığını belirtti. Gallant, “İran ve işbirlikçilerinin İsrail’e karşı planladıkları saldırıyı yakından takip ediyoruz. Son günlerde hava savunma sistemimizi ve saldırı sistemimizi güçlendirdik” dedi.
Gallant, "İran bir terör devletidir. Dünya şimdi buna her zamankinden daha fazla maruz kalmaktadır. Vatandaşlarımızı bu terörizme karşı korumaya kararlıyız ve buna yanıt vermenin bir yolunu bulacağız” şeklinde konuştu. Gallant, sivillerin İsrail Savunma Kuvvetleri’nin talimatlarına uyması ve İç Cephe Komutanlığı’nın direktifleri doğrultusunda hareket etmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.
Devrim Muhafızları'nın Hürmüz Boğazı'nda İsrail bağlantılı bir kargo gemisini ele geçirmesinin ardından Dışişleri Bakanı Israel Katz, Tahran'ın korsanlık yaptığını ve bunun için yaptırım uygulanması gerektiğini söyledi. Katz, "Hamaney'in Ayetullah rejimi, Hamas'ın suçlarını destekleyen cani bir rejimdir ve şu anda uluslararası hukuku ihlal eden bir korsan operasyonu yürütmektedir" dedi
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 33 bin 686’ya, yaralı sayısının ise 76 bin 309’a yükseldiği açıklandı.
İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılarını 190 gündür sürdürüyor. Filistin Sivil Savunma ekipleri, İsrail askerlerinin 7 Nisan'da çekildiği Han Yunus kentinin El-Amal mahallesi ve Hamad kasabasında 16 sivilin cansız bedenine ulaştı. Cenazeler Gazze Şeridi'nin merkezinde bulunan Deir el-Balah kentindeki El Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirilirken, kimlik tespitlerinin yapılacağı öğrenildi.
IDF Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari, İngilizce yaptığı video açıklamasında İran'ı, "durumu daha da tırmandırmayı seçmenin sonuçlarına katlanacağı" konusunda uyardı.
Videonun yayınlanması, İran İslam Devrim Muhafızları Donanması'nın Hürmüz Boğazı yakınlarında İsrail'e bağlı bir konteyner gemisini ele geçirmesinin ardından geldi.
Hagari olaydan bahsetmiyor ve olayın daha önce çekilmiş olabileceğini belirtiyor ancak "İran, Ortadoğu ve ötesindeki terör vekillerini finanse ediyor, eğitiyor ve silahlandırıyor" diyor.
İran, İsrail bağlantılı gemiye Hürmüz Boğazı yakınlarında Devrim Muhafızları tarafından el konulduğunu doğruladı.
İran'ın Tasnim haber ajansı, İsrail'e bağlı MSC ARIES konteyner gemisine el konulmasının Devrim Muhafızları Donanması tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi.
İran'ın devlet haber ajansı IRNA, el konulan geminin İran karasularına nakledildiğini duyurdu. Portekiz bandıralı konteyner gemisinin İsrailli milyarder iş adamı Eyal Ofer'e ait Zodiac Grubu’na bağlı “MSC Aries” olduğu belirtildi.
Operasyon daha önce Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları tarafından rapor edilmişti. Söz konusu raporda olayın Umman Körfezi'nde, Emirlik liman kenti Fujairah açıklarında gerçekleştiği bilgisine yer verilmişti.
Hollanda tarafından yapılan açıklamada Tahran’daki Büyükelçiliğinin yarın önlem amacıyla kapatılacağı kaydedildi. Hollanda Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran ve İsrail arasında artan gerilime atıfta bulunularak Hollanda'nın Tahran'daki Büyükelçiliğinin tedbir amacıyla yarın kapalı olacağı belirtildi. Açıklamada, büyükelçiliğin pazartesi günü açılıp açılmayacağına ise daha yarın karar verileceği aktarıldı.
İsrail’in İran Konsolosluğuna saldırı düzenlemesinin ardından bölgede gerilim artıyor. Alman hava yolu şirketi Lufthansa’nın ardından Avusturya Havayolları da Tahran uçuşlarını 6 gün askıya aldı. Avusturya Havayolları’ndan yapılan açıklamada, Tahran uçuşlarının 18 Nisan’a kadar durdurulduğu kaydedildi. Açıklamada, İran hava sahasından geçen rotaların değiştirileceği aktarılırken yolcu ve mürettebatın güvenliğinin son derece önemli olduğu kaydedildi.
Wall Street Journal'da yer alan habere göre, ABD, İran'ın İsrail'e doğrudan saldırısını önlemek, İsrail'i ve bölgedeki Amerikan güçlerini korumak için savaş gemilerini harekete geçirdi.
IDF, kısa bir süre önce Güney Lübnan'ın Rihan bölgesinde büyük bir Hizbullah yerleşkesini vurduğunu açıkladı. IDF'ye göre yerleşkede birkaç bina ve bir askeri karakol yer alıyordu. Saldırı, Hizbullah'ın dün gece İsrail'in kuzeyine fırlattığı 40'tan fazla roketten oluşan barajın ardından geldi.
Alman havayolu Lufthansa, İran'ın önümüzdeki günlerde İsrail'e misilleme amaçlı bir saldırı düzenleyeceği yönündeki spekülasyonlar nedeniyle uçaklarının artık İran hava sahasını kullanmayacağını söyledi.
Bir şirket sözcüsü, "Mevcut durum nedeniyle Lufthansa, Tahran'a ve Tahran'dan uçuşlarını 18 Nisan Perşembe gününe kadar askıya alıyor" dedi.
Times of Israel IDF'nin teyakkuz halinde olduğunu 'İsrail, İran saldırısına karşı yüksek alarma geçiyor' manşeti ile duyurdu.
İki ABD istihbarat kaynağı CNN'e, ABD'nin İran'ın insansız hava araçları ve seyir füzeleri gibi askeri varlıkları ülke içinde hareket ettirdiğini gördüğünü söyledi.
Kaynaklardan biri, ABD'nin İran'ın 100 kadar seyir füzesi hazırladığını gözlemlediğini söyledi. Haberde, manevraların olası bir karşı saldırıyı caydırmak amacıyla Tahran tarafından yapılmış olabileceği belirtiliyor.
İsrailli gazete bu gelişmeyi 'Bu, İsrail topraklarındaki hedefler de dahil olmak üzere İsrail hedeflerine yönelik olası bir İran saldırısının sinyalini veren son gelişmedir' yorumu ile okurlarına duyurdu.
Axios'a konuşan üç ABD'li yetkili, İran'ın bu hafta başında birçok Arap ülkesi aracılığıyla Biden yönetimine bir mesaj gönderdiğini söyledi: ABD, İsrail ile İran arasındaki çatışmaya müdahil olursa bölgedeki ABD kuvvetlerine saldırılacak.
Haberde 'İran'ın mesajı, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısının ardından ABD'nin devreye girmesi durumunda bölgedeki ABD üslerine saldırılacağı yönündeydi.' denildi.
CNN'in iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre ABD, İsrail'e fırlatılan her türlü silahı durdurmaya çalışacak. ABD Donanması'nın Yemen'in Husi kontrolündeki bölgelerinden atılan füzeleri ve insansız hava araçlarını durduracak yetenekteki gemileri Kızıldeniz'de bulunuyor.
Ülkenin ayrıca Irak'ta ve kuzeydoğu Suriye'de, fırlatılma yerlerine bağlı olarak kuzey İsrail'i hedef alan insansız hava araçlarını ve roketleri potansiyel olarak engelleyebilecek güçleri bulunuyor.
Hamas'ın üst düzey yetkililerinden Halid Meşal, Doha'daki bir etkinlikte konuştu. İsrail'in Çarşamba günü Gazze'de düzenlediği hava saldırısında öldürülen Hamas lideri İsmail Haniye'nin ailesinin yasını tutmak için düzenlenen bir etkinlikte konuşan Meşal, grubun "düşmanı yakında yeneceğini" söyledi. Meşal sürgünde yaşıyor ve Hamas'ın diasporadaki siyasi ofisinin başında bulunuyor.
Cuma günü bölgesel gerilimler doruğa ulaşırken ABD Başkanı Joe Biden, İran'ın İsrail'e "er ya da geç" bir misilleme saldırısı beklediğini söyledi. Basın toplantısında konuşan Biden, bunun, kendisinin açıklamayacağını söylediği gizli bilgilere dayandığını ima etti.