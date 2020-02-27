İran, Irak, Yunanistan, İtalya... Risk kapıda

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün konuk olduğu Anadolu Ajansı’nın Editör Masası’nda özetle şunları söyledi:



* “Yurtdışından gelenlerin son 14 günde Çin’e uğrayıp uğramadıklarına bakıyoruz. Cuma gününden pazar gününe kadar 28 kişiyi geri gönderdik. Risk kapıya geldi. Bu çok önemli çünkü bölgeye yayılımını her geçen gün görüyoruz. Pozitif çıkar, vaka görülürse, izolasyonu çok hızlı yapıp tedbir alacağız. İran’daki 4 sınır kapısında sahra hastaneleri oluşturuyoruz. Bundan sonra gelen Türk vatandaşları gerekirse karantina süresi olan 14 günlerini burada tamamlayacaklar.



NE KADAR GECİKİRSE İYİ



* Virüsün bilinmezlikleri var. Dış ortamda yaşam süresi kısa bir virüs. Hava sıcaklığının artması ile salgının azalacağı konusunda bir kanaat söz konusu. SARS’ta da böyleydi. O nedenle ülkeye girişi ne kadar geciktirilebilirse o kadar iyi ki arzumuz olmaması yönünde.



* ‘Hastalık var saklanıyor’ diyenler var. Siz pozitif olan vakayı tedavi etmek zorunda değil misiniz? Bir vakayı Dünya Sağlık Örgütü’nden saklayabilir misiniz? Saklarsanız dünyada bir daha yeriniz olabilir mi? Bugün itibariyle Türkiye’de koronavirüslü hiçbir yolcu yok.



* Aşı çalışmasıyla ilgili gelişme olduğunu söyleyen merkez ve ülkeler var. Ancak bu süreç en az 6-9 ay olacak.”



Koca, ilk defa bir askerin de katıldığı Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada tedbirleri incelemek üzere bugün İran sınırına gideceğini duyurdu. Koca, “Çin’de bir azalma eğilimi görülse de diğer ülkelerde artış var. Yani Çin’de bin üzeri vaka sayısı 400-500’lere indi. Artış hızı düştü” dedi.

NASIL KORUNMALI

Bakan Koca, “Hastalığın girişini ne kadar geciktirirsek o kadar iyi” diyerek şöyle devam etti: “Bize de her an gelebileceğini biliyoruz. Bu zamana kadar alınması gereken tüm tedbirleri alıyoruz. Halkımız tedirgin olmamalı. Ama hastalık bir grip gibi bulaşıyor. Bu nedenle kişisel hijyen, el yıkama çok önemli. Tek kullanımlık mendil kullanmaları gerekiyor. Yoksa dirsek içinin kullanılması şart. Gripli olanlar maske kullanmalı. Kalabalık ortamlara girilmemeli. Özellikle şu dönemde istirahat ve beslenmenin dışında ‘Şu yenilirse bu virüsü kolay atlatırsınız veya bulaşmaz’ gibi bir yaklaşımın doğru olmadığını söylemek istiyorum. Maskeyi sadece gripli olanlar kullanmalı.”

ANKARA'DA KARANTİNA MANZARASI









Tahran’dan Ankara’ya gelen THY uçağındaki 140 yolcu ve mürettebatla ilgili sağlık taramaları devam ediyor. Yolcuların gözlem altına alındığı Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bilkent’teki özel konukevi çevresinde güvenlik önlemleri arttırıldı. Bilkent konukevinin camlarından objektiflere, maskeli fotoğraflar yansıdı. Selahattin Sönmez/ANKARA

METRODA TEMİZLİK

Koronavirüsle mücadele için belediyeler de kendi tedbirlerini almaya başladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri ANKARAY, Metro, otobüs ve teleferikte iç-dış temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor. Özellikle yolcu koltukları, koltukların arka ve alt kısımları, düğmeler, yolcu tutamakları, cam kenarları ve havalandırma kapakları ile ortak alanlar solunum yoluyla bulaşan hastalıklara yol açabilecek virüslere karşı dip köşe ilaçlanıyor. ATP bakteri ölçüm cihazı ile kontrol edilen otobüsler ve raylı sistemler, tespit edilen olumsuz değerler sıfırlanana kadar dezenfekte ediliyor.

DIŞİŞLERİ'NDEN UYARI

Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarına zorunlu olmadıkça Irak ve İtalya'nın koronavirüs görülen bölgelerine seyahat etmemelerini tavsiye etti. Bakanlık iki ülkede yaşayan Türk vatandaşlarından da sağlık tedbirlerine uymalarını istedi.

HÜRRİYET ERBİL'DE

IRAK ENDİŞELİ









Irak’ın Necef ve Kerkük illerinde görülen koronavirüs vakaları tüm ülkeyi tedirgin etti. Erbil’e ise virüsten önce korkusu geldi. Erbil Havalimanı’nda gelen tüm yolcuların vücut ısıları tek tek ölçüldükten sonra kente girişlerine izin veriliyor. Biz de aynı kontrolden sonra kente girebildik. Sokaklar nispeten boş. Birçok kişi maskelerle dolaşıyor. Maskeli dolaşanların çoğunluğunu esnaf, seyyar satıcı, taksici ve turistler oluşturuyor. Maskelilerden biri de taksi şoförü Fatih Jami’ydi. Düne kadar kullanmadığı maskeyi, virüs Kerkük’te görüldükten sonra takmaya başladığını anlatıyor. Erbil Meydanı’nda yer yer maske satan seyyar satıcılara da rastlanıyor. İnsanların koronavirüsten korktuğunu anlatan Bangladeşli seyyar satıcı, maskelerin tanesine bir dolar istiyor. İdris EMEN

DHA MUHABİRİ KARANTİNALI KASABADA









Dünyada Çin ve Güney Kore’den sonra Covid-19''un (koronavirüs) en yaygın olduğu üçüncü ülke olan İtalya’da hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye yükseldi. Ülkede toplam vaka sayısı ise 400 olarak açıklandı. Şimdiye kadar virüsün en çok etkilediği Lombardiya ve Veneto bölgelerinde, toplam 50 bin kişinin yaşadığı 11 kasaba hafta sonu karantinaya alındı. DHA muhabiri Esma Çakır, bu kasabalardan biri olan, Milano’ya 45 kilometre mesafedeki 16 bin nüfuslu Casalpusterlengo'ya gitti. ‘Kırmızı bölge’ olarak ilan edilen bu kasabalara ancak özel izinle girilip çıkılabiliyor. Kasabaların girişlerini kapatan medikal maskeli polisler bölgede kuş uçurtmuyor. Casalpusterlengo'nun giriş noktasında sara hastası yaşlı bir kadın, “Beni öldürecekler, dayanamıyorum artık. Bu tedbirler çok abartılı. İlaçlarımı yazdırmam lazım. Bir suçluymuşum gibi davranıp geri çeviriyorlar” diye isyandaydı.