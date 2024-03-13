Irak sınırında ‘yeni mesaj’

Haberin Devamı

2’nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, Iraklı yerel yetkililerle Irak-Türkiye sınır hattının güvenliği ve terörle mücadele için bir araya geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Iraklı yetkililerin haritalar üzerine birlikte değerlendirme yaptığı görüntülerinin de paylaşıldığı bu sıcak gelişmeyle, Pençe Kilit bölgesinden terör örgütü PKK’ya da önemli mesaj verilmiş oldu.

BAĞDAT’LA KOORDİNASYON

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Irak’ın kuzeyinde icra ettiğimiz harekâtlar, Irak güvenlik birimleri ile yakın koordinasyon içerisinde gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda 2’nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ve beraberindeki heyet, Iraklı yerel yetkililer ile sınır güvenliği toplantısı icra etti. Pençe-Kilit Harekât bölgesinin sınırları içerisinde Iraklı yerel yetkililerle gerçekleştirilen toplantıda, Irak-Türkiye sınır hattının güvenliği ele alınırken Irak vatandaşlarının güvenliğini artırmaya yönelik tedbirler de görüşüldü” denildi.

Haberin Devamı

TOPLANTI NEDEN ÖNEMLİ

Toplantının terör örgütü PKK’ya yönelik önemli bir mesaj olduğu belirtilirken, aynı zamanda Irak’la ortak koordinasyonun önemine dikkat çekiliyor. Ankara uzun süredir Irak’a terörle mücadele konusunda ortak adım atma çağrısında bulunuyor. Sınır hattında yapılan bu toplantı ve verilen mesajın önümüzdeki süreçte PKK’ya karşı Irak’la atılabilecek ortak adımlar açısında da önem taşıdığına işaret ediliyor.

BÖLGEYİ EN İYİ BİLEN GENERALLERDEN

- 1990’lı yıllarda bölgede genç bir subay olarak görev yapan 2’nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, bölgeyi en iyi bilen isimler arasında yer alıyor.