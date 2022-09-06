Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Irak şehidinin tabancasını çalan 4 şüpheli yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Okan Meteöz#Pençe Kilit Operasyonu#Mersin
Irak şehidinin tabancasını çalan 4 şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2022 19:24

Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan, Mersin’in Tarsus ilçesinde 2 Eylül'de toprağa verilen Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz’ün evinden tabancası ile av tüfeğini çalan 4 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Şehidin emanetleri ise bulunup ailesine teslim edildi.

Haberin Devamı

Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 1 Eylül’de el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu kaldırıldığı hastanede şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz (30) 1 gün sonra memleketi Mersin’in Tarsus ilçesinin Hacıhamzalı Mahallesi’nde toprağa verildi. Hacıhamzalı Mahallesi’ndeki köy evlerinde taziyeleri kabul eden aile, 4 Eylül’de Tarsus’un Yeşilyurt Mahallesindeki evlerine döndü. Evde bırakılan şehit Okan Meteöz’ün tabancası, 1 av tüfeği ve 2 cep telefonunun çalındığı fark edildi. Ailenin şikayeti üzerine Tarsus Emniyet Müdürlüğü geniş çaplı bir çalışma başlattı.

EMANETLERİ AİLEYE TESLİM EDİLDİ

Bölgede araştırma yapan ekipler, şüpheli buldukları 07 FLN 19 plakalı otomobili Fatih Mahallesi Demirkapı mevkisinde durdurdu. Otomobildeki 4 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramada şehit Okan Meteöz’e ait tabanca, tüfek ve cep telefonları ele geçirildi. Şehidin emanetleri ailesine teslim edildi.

Haberin Devamı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden hakkında 39 suç dosyası olan U.P. (26) ve 7 suç dosyası bulunan E.B. (20) çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı, 2 şüpheli de adli kontrolle serbest bırakıldı.

Gözden Kaçmasın

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden acı haber: 1 şehitPençe-Kilit Operasyonu bölgesinden acı haber: 1 şehitHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğandan Yunanistana: Tehditler devam ederse sabrın da bir sonu vardırSon dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a: Tehditler devam ederse sabrın da bir sonu vardırHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Okan Meteöz#Pençe Kilit Operasyonu#Mersin

BAKMADAN GEÇME!

Gittiği maçta yediği sosisli sandviç sonu oldu 1993teki cinayeti çöpe atılan peçete çözdü

Gittiği maçta yediği sosisli sandviç sonu oldu! 1993'teki cinayeti çöpe atılan peçete çözdü

#Jerry Westrom
Bir sivrisinek ısırığından ne olur demeyin 8 SORUDA öldürücü Batı Nil virüsü...

Bir sivrisinek ısırığından ne olur demeyin! 8 SORUDA "öldürücü" Batı Nil virüsü...

#Sivrisinek
75 yıldır cevabı bulunamayan soru: Ünlü gangster Bugsyi kim öldürdü

75 yıldır cevabı bulunamayan soru: Ünlü gangster Bugsy'i kim öldürdü?

#Benjamin Bugsy Siegel

BAKMADAN GEÇME!

Gittiği maçta yediği sosisli sandviç sonu oldu 1993teki cinayeti çöpe atılan peçete çözdü

Gittiği maçta yediği sosisli sandviç sonu oldu! 1993'teki cinayeti çöpe atılan peçete çözdü

#Jerry Westrom
Bir sivrisinek ısırığından ne olur demeyin 8 SORUDA öldürücü Batı Nil virüsü...

Bir sivrisinek ısırığından ne olur demeyin! 8 SORUDA "öldürücü" Batı Nil virüsü...

#Sivrisinek
75 yıldır cevabı bulunamayan soru: Ünlü gangster Bugsyi kim öldürdü

75 yıldır cevabı bulunamayan soru: Ünlü gangster Bugsy'i kim öldürdü?

#Benjamin Bugsy Siegel