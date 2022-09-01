Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden acı haber: 1 şehit

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MSB'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 01 Eylül 2022 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız Hava Savunma Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz, teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Akar mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 1 Eylül 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verdi.

MERSİN'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Meteöz’ün şehadet haberi memleketi Tarsus ilçesi Hacıhamzalı Mahallesi'ndeki baba ocağına ulaştı. Haber, şehidin ailesine Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, askeri yetkililer ve sağlık ekipleriyle birlikte verildi. Meteöz’ün şehadet haberini alan anne, baba ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Okan Meteöz’ün, astsubay öğrencisi eşi Büşra ile 1 yıl önce evlendiği öğrenildi. Şehidin baba evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.