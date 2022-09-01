Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden acı haber: 1 şehit

Güncelleme Tarihi:

#MSB#Şehit#Pençe Kilit
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden acı haber: 1 şehit
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2022 15:13

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu yaralanan Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz'ün hastanede şehit olduğunu açıkladı.

Haberin Devamı

MSB'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 01 Eylül 2022 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız Hava Savunma Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz, teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden acı haber: 1 şehit

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Haberin Devamı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Akar mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 1 Eylül 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verdi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden acı haber: 1 şehit

MERSİN'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Meteöz’ün şehadet haberi memleketi Tarsus ilçesi Hacıhamzalı Mahallesi'ndeki baba ocağına ulaştı. Haber, şehidin ailesine Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, askeri yetkililer ve sağlık ekipleriyle birlikte verildi. Meteöz’ün şehadet haberini alan anne, baba ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden acı haber: 1 şehit

Okan Meteöz’ün, astsubay öğrencisi eşi Büşra ile 1 yıl önce evlendiği öğrenildi. Şehidin baba evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#MSB#Şehit#Pençe Kilit

BAKMADAN GEÇME!

MİGREN DOSYASI | Ağrılar tarihe mi karışıyor Aşıyla migrenden kurtulmak mümkün mü

MİGREN DOSYASI | Ağrılar tarihe mi karışıyor? Aşıyla migrenden kurtulmak mümkün mü?

#Sağlık
Ona Amerikanın tek ahlâklı CEOsu diyorlardı... Korkunç suçlamalar Taciz, tecavüz, şiddet...

Ona 'Amerika'nın tek ahlâklı CEO'su' diyorlardı... Korkunç suçlamalar! Taciz, tecavüz, şiddet...

#Dan Price
Kafalar karışık... Organik gıda ne demek Daha mı sağlıklılar | 8 SORU 8 YANIT

Kafalar karışık... Organik gıda ne demek? Daha mı sağlıklılar? | 8 SORU 8 YANIT

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

MİGREN DOSYASI | Ağrılar tarihe mi karışıyor Aşıyla migrenden kurtulmak mümkün mü

MİGREN DOSYASI | Ağrılar tarihe mi karışıyor? Aşıyla migrenden kurtulmak mümkün mü?

#Sağlık
Ona Amerikanın tek ahlâklı CEOsu diyorlardı... Korkunç suçlamalar Taciz, tecavüz, şiddet...

Ona 'Amerika'nın tek ahlâklı CEO'su' diyorlardı... Korkunç suçlamalar! Taciz, tecavüz, şiddet...

#Dan Price
Kafalar karışık... Organik gıda ne demek Daha mı sağlıklılar | 8 SORU 8 YANIT

Kafalar karışık... Organik gıda ne demek? Daha mı sağlıklılar? | 8 SORU 8 YANIT

#Sağlık