İnterpol'un 'Wanted' ekibi işbaşında

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EMNİYET Genel Müdürlüğü İnterpol- Europol Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan özel ekip, yurtdışına firar eden suç örgütü liderleri ve suçluları yakın takibe aldı. Türk İnterpol’ü tarafından yurtdışında yakalanması sağlanan ve yargılanmak üzere iadesi beklenen suç örgütü liderleri arasında, kripto para uygulaması Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer, silahlı saldırı eylemlerinden aranan suç örgütü lideri Barış Boyun, Göl Çetesi lideri Volkan Reçber, birçok yaralama, tehdit, yağma, işyerine zarar verme, cinayet suçlarından aranan Binali Camgöz, Şirinler suç örgütünün lideri ‘Meks’ lakaplı Mehmet Sabri Şirin ile yağma ve cinayet gibi birçok olayın faili olarak aranan suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş ile yardımcısı Lider Camgöz bulunuyor. Hakkında Kırmızı Bülten çıkartılan ve 30 Ağustos’ta Arnavutluk’ta yakalanan Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer, halen bu ülkede tutuklu. Özer’in Türkiye’ye iade edilmesi süreci ise devam ediyor.

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İTALYA’DA YAKALANDI

- Gürcistan İnterpol’ü tarafından yakalanıp ardından Gürcistan’da adli kontrol ile serbest bırakılan Barış Boyun, 3 Ağustos 2022 tarihinde İtalya’nın Rimini şehrinde giriş yaptığı otelde yakalandı. İadesi için çalışma başlatılan Boyun, İstanbul’da birçok silahlı saldırı, mala zarar verme ve yağma eylemlerinden sorumlu tutuluyor.

- İstanbul’daki olaylarda kullandıkları taşıtları bulunmamaları için göle attıkları için kamuoyunda “Göl Çetesi” olarak bilinen suç örgütünün lideri Volkan Reçber de 30 Temmuz 2022 tarihinde Karadağ Podgoritsa Havalimanı’nda yakalandı. Karadağ’da tutuklu bulunan Reçber’in iadesi için çalışmalar devam ediyor.

- İzmir’de birçok yaralama, tehdit, yağma, işyerine zarar verme, cinayet suçlarından aranan ve “Deniz” ismiyle de bilinen Binali Camgöz, Türk İnterpol’ün takibi sonucu Karadağ’da yakalandı, Türkiye’ye iadesi tamamlanana kadar tutuklu kalacak.

‘ŞİRİNLER’İN LİDERİ DE TUTUKLANDI

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- Silahlı yağma, cinayet, yaralama olaylarına karışan Şirinler suç örgütünün lideri Meks lakaplı Mehmet Sabri Şirin, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığı’nca hakkında çıkartılan Kırmız Bülten’in ardından Hollanda’nın Limburg bölgesinde yakalandı. Hollanda’da tutuklu bulunan Şirin’in iade süreci devam ediyor.

- İzmir’de birçok silahlı saldırı, mala zarar verme, yağma ve cinayet eylemlerini gerçekleştiren ve suç örgütünün lideri olarak aranan Serkan Kurtuluş, Türk İnterpol’ünün girişimleri neticesinde 11 Haziran 2020 tarihinde Arjantin’de, örgütteki sağ kolu Lider Camgöz ile birlikte sahte kimliklerle yakalanıp tutuklandı. Arjantin’den iade süreci devam ediyor.