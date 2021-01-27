‘İnsafsız iftiralar atılıyor'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, “Şu anda CHP’de tek adamcağız siyaseti işliyor” sözlerine karşı, “Bu kadar zavallılığı hiç görmedim, bu kadar acizliği hiç görmedim” dedi. Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Lideri şunları söyledi:

BİZ NEYE ENGEL OLDUK?

“AK Parti’ye oy veren değerli vatandaşlarım ellerini vicdanlarına koysunlar. Burada onlarla samimi bir görüşme yapmak isterim. İnsafsız şekilde eleştiriliyoruz, bir sürü iftiralar atılıyor. AK Parti ne yapmak istedi de CHP engel oldu? Ve neden en insafsız şekilde hakaret boyutuna varan ölçülerde eleştiriliyoruz? Bir haklı gerekçe ortaya koyun. Hiçbir Osmanlı padişahına nasip olmayacak kadar çok saraylarda oturdular mı, oturdular. Biz engel olduk mu, olmadık. Biz ‘Yanlış yapıyorsunuz’ dedikçe hep birlikte koro halinde üstümüze saldırıyorlar. Bu bizim haklı olduğumuzu gösteriyor. Allah’ın izniyle bu firavunları göndereceğiz, göndermek bizim boynumuzun borcudur.

ESNAF SİCİL GAZETESİNE BAKIN

Erdoğan açıklama yapıyor; ‘Dükkanlar kapanmıyor’. Saraydan bakınca bütün odalar açık, herkesin keyfi yerinde. Hiç değilse Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi var. Bu gazeteye bakın ya. Bu gazeteyi CHP çıkarmıyor. 2020 yılında 99 bin 588 esnaf terkini istemiş. Devletten habersiz olan, halkından habersiz olan, halkının dertlerini sorunlarını bilmeyen kişi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni yönetemez.

BEN İSYAN ETMEYECEĞİM DE...

Günde ortalama 273 esnaf ve sanatkâr dükkanını kapatıyor. Kendi toplumundan, yarattığı ekonomiden bu kadar habersiz olan kişi yoktu herhalde. Dükkanları kapatıyorsun pandemi dolayısıyla; miting yapıyorsun açık. Uludağ’da eğlenme serbest. Bunu söylediğimiz için ‘CeHaPe çok kötü bir parti.’ Niçin, kahvecinin hakkını savunuyor, taksicinin hakkını savunuyor, işsizin hakkını savunuyor. Günde 47 lirayla 4 kişilik bir aile nasıl geçinir? Bir de saraya bakın, 5 yerden ayrı ayrı maaş, en ufağı 10 bin lira. Buna ben isyan etmeyeceğim de kim isyan edecek? ‘CeHaPe şöyle CeHaPe böyle...’ CHP halkın partisidir ve halkın sorunlarını dile getirir.

DEVLETİ BEN Mİ YÖNETİYORUM?

Çiftçiyi batıran adam da Recep Tayyip Erdoğan. ‘Yüksek faize karşıyım’ diyor, indir, elinden tutan mı var? ‘Yani ben indirmek istiyorum, birileri indirtmiyor?’ Kim? Londra’daki tefeciler! ‘Karşıyım.’ Güzel, sen devleti yönetmiyor musun kardeşim; talimatı ver indirsinler. Yeni bir teori geliştirmiştin ekonomide; indir kardeşim, sıfır yap. Erdoğan dahi bize dua etmesi lazım, gerçekleri anlattığımız için. Yeni bir yol haritası belirlesin. Sevgili vatandaşlarım ben sizin oyunuza değil, ben sizin sorunlarınıza talibim.

İşte sana militan. Dünya kadar militan var. Tekirdağ’da çocukların karnesini dağıtan kim, AK Parti İl Başkanı. Al sana militan... Dava açmazsanız namertsiniz.”

AYM ÜYESİNE İSTİFA ÇAĞRISI

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi üyeliğine atanan İrfan Fidan’la ilgili de şunları söyledi: “İrfan Fidan. 20 günlük bir adam. Yargıtay’a gelmiş, yıllarını Yargıtay’a vermiş insanlar dururken, 20 günde bu 107 kişi bunu nasıl tanıdı? Talimat aldılar. 107 kişi Yargıtay’ın yüz karasıdır. Yine tazminat davası açacaklar, açmazlarsa namerttirler. Bir daha söylüyorum; 107 kişi Yargıtay’ın yüz karasıdır. Bu kişi aynı zamanda intihalci. Yani bilgi hırsızı. Bilgi hırsızlığı yapan insan AYM’ye üye mi olur ya? 107 kişi talimatla sana oy verdi. Bir Yargıtay kararında imzan bile yok senin. Eğer onur varsa, o görevden derhal istifa eder. Tuzun koktuğu yerdeyiz.”

KILIÇDAROĞLU ÜÇ VEKİLLE GÖRÜŞTÜ

Kılıçdaroğlu dün, 10 Aralık Hareketi’nin CHP’yi ele geçirdiğini iddia eden, partinin HDP ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’le yakınlaşmasına itiraz eden bir mektubu daha önce kendisine ileten İzmir Milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi ve Hüseyin Avni Aksoy ile Yalova Milletvekili Özcan Özel’le de görüştü. Görüşmenin ardından Mehmet Ali Çelebi şunları söyledi: “Daha önce partimizin iktidara gelebilmesi için söylediğimiz şeyler vardı mektupta. Görüş ve önerilerimizi burada kendisiyle bizzat görüştük, ifade ettik o kadar.” (ANKARA)