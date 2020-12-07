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İlkay ALTAY/İZNİK (Bursa) (DHA)
Haber Giriş: 07.12.2020 - 17:10 | Son Güncelleme:

İnşaatın temel kazısında bulundu! Branda ile kapattılar

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İnşaatın temel kazısında bulundu! Branda ile kapattılar
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Bursa'nın İznik ilçesinde bir inşaatın temelinde tarihi esere rastlandı. Mavi branda ile kapatılan eserin, mezar odası olduğu tahmin ediliyor.

UNESCO’nun geçici miras listesinde bulunan ve tarihte birçok medeniyete başkentlik yapan Bursa'nın İznik ilçesinde, Yeni Mahalle, Cambaz Sokak'taki bir inşaatın temelinde tarihi eser bulundu. Yetkililere haber verilmesi üzerine İznik Müze Müdürlüğü ve polis ekipleri, bölgeye geldi. Üzeri mavi branda ile örtülen eserin mezar odası olduğu tahmin ediliyor.

İnşaatın temel kazısında bulundu Branda ile kapattılar

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