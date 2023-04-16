İnşaat halindeyken bina çökmüş

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Depremlerde, Diyarbakır Yenişehir’de bulunan Galeria Sitesi’nin 1. bloku çöktü. Çökme sonucu 89 kişi yaşamını yitirdi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturmada, Galeria Sitesi’nin müteahhidi Sedat Eser, Ankara’da yakalanarak “olası kastla öldürmek” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli Eser’in Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği, 12 Nisan tarihli 3 sayfalık ifade ortaya çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen Eser ifadesinde, Galeria Sitesi’nin inşaatı sırasında çökme meydana geldiğini anlatarak, özetle şunları söyledi:

ZEMİNDEN SU ÇIKIYORDU İDDİASI

“GÜNSİAD’ın hem kurucusu hem de başkanı Mücahit Can, zeminden su çıktığı, sıvılaşma olduğu ya da zeminde inşaata aykırı herhangi bir durum olduğuna ilişkin bana bir şey söylemedi. Zemin etüdü raporu aldığını da düşünmüyorum. Bana böyle bir rapordan bahsetmedi. Her şey mevzuata uygun bir şekilde yerine getirildi. Gerekli izinler alındı. Yapı kullanım izin belgesine istinaden kat irtifakı oluşturuldu, satışlar gerçekleştirildi. İddiayı kabul etmiyorum.

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KOLONUN KALIBI İYİ SIKILMAMIŞ

Bloklar ayrı ayrı değil, aynı anda inşa edildi. Bu inşaatta 1. katın betonu dökülürken valilik tarafına bakan kısmında iki blok arasında bir kolonun kalıbı iyi sıkıştırılmadığı için döküldü, küçük çapta bir kaza oldu ancak ölen ve yaralanan olmadı. O dönem basında ‘Galeria çöktü’ şeklinde asılsız haber yayınlanması üzerine berebar inşaatı üstlendiğim Mehmet Şirin Yiğit ile birlikte DÜTF’den bir rapor aldırmıştık. Bu rapora göre meydana gelen çökmenin binanın statik yapısına herhangi bir etkisi olmadığı tespit edildi.”





‘İNŞAATIMIN ARKASINDAYIM’

Sedat Eser, Hacı Selim Yıldırım’ın Yenişehir Belediyesi’ne ya da büyükşehir belediyesine hibe olarak 1 adet ağaç sökme ve dikme makinesi verdiğine ilişkin iddia hakkında da şunları söyledi: “Ben kesinlikle hibe veya rüşvet vermedim, usulsüz herhangi bir işlem yapmadım. Bu işe 1997 yılında başladım, 1999 yılında da inşaat tamamlandı. Açılışına Süleyman Demirel, Yıldırım Akbulut ve Bülent Ecevit katıldı. Yapmış olduğum inşaatımın arkasındayım. Kalitesiz malzeme kullanmadım.”