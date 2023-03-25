İmza yarışında yoğunluk yok

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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılacağı 14 Mayıs’a sayılı günler kala, 100 bin seçmen tarafından aday gösterilecek olan isimlerin imza yarışı sürüyor. Adaylar için 81 ve 922 ilçede, il ve ilçe seçim kurullarına bizzat gidilerek imza veriliyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından başvurusu kabul edilen ve listelerde ismi kesinleşen cumhurbaşkanı adayları için ilçe seçim kurullarına giden seçmenler, imza vererek desteklerini gösteriyor. Meclis’te grubu olmadığı için 100 bin imza toplaması gereken Davut Turan, Doğu Perinçek, Erkan Trükten, Halil Murat Ünver, Hilmi Özden, İrfan Uzun, Muhammed Ali Fatih Erbakan, Muharrem İnce, Sinan Oğan, Tevfik Ahmet Özal ve Yakup Türkal için 27 Mart Pazartesi günü saat 20.00’de süreç sona erecek.

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SEÇİM KURULLARI SAKİN

Görevliler ilginin ilk günkü gibi yoğun olmadığını belirterek, “Ramazan ayının da büyük etkisi var. Şu anda (24 Mart 2023 14.00 suları) ülke genelinde yaklaşık 160 bin başvuru var. Katılım çok değil” yorumunu yaptı. Kızılırmak Sokak’ta yer alan Ankara il ve ilçe seçim kurullarında, imza başvurusu için seçmen sırası bulunmadığı görülüyor. Yoğunluğun olmadığı seçim kurulları binasında polis koridorlarında üst aramasından geçen seçmenler sıra beklemeden, kolaylıkla başvuru yapıp imza veriyor. Seçim kurulları bugün ve yarın da imza vermek isteyenler için açık olacak.

ADAYINIZ KİM

-Hürriyet, 100 bin imza için seçmenlerin neler yapması gerektiğini, sürecin nasıl işlediğini ve detayları inceledi.

Listedeki isimler için imza vermek isteyen seçmenler, bağlı oldukları ilçe seçim kurullarına soğuk damgalı-resmi kimliğiyle başvurabiliyor. Sadece kişisel başvurunun kabul edildiği işlem e-devlet ya da internet ortamından yapılamıyor. Başka herhangi bir şartın aranmadığı ve ücretin talep edilmediği başvuruda seçim kurulu çalışanları, başvuruda bulunanlara “Adayınız kim” sorusunu yöneltiyor. Sistem üstünden yapılan işlemin ardından seçmenler cumhurbaşkanı aday Gösterme Formu’nu doldurarak imza veriyor. Formun bir nüshası seçmende bir nüshası da ilçe seçim kurulunda kalıyor. Başvurular sabah 08.00 ile akşam 20.00 arasında yapılabiliyor.