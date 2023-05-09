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İmamoğlu'nun konuşması sırasında çıkan olaylarla ilgili gözaltına alınan 15 kişi serbest bırakıldı

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#İmamoğlu#Erzurum#Miting
İmamoğlunun konuşması sırasında çıkan olaylarla ilgili gözaltına alınan 15 kişi serbest bırakıldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2023 07:11

Erzurum'da Ekrem İmamoğlu'nun konuşması sırasında çıkan olaylarla ilgili gözaltına alınan 15 kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 7 Mayıs akşamı Erzurum Kent Meydanı’nda yaptığı konuşması sırasında kalabalık bir grup tarafından taşlı saldırı gerçekleştirildi. Çıkan olaylarda İmamoğlu’nun içinde bulunduğu otobüsün camları kırıldı, 17 kişi de atılan taş ve pet şişe sonucu yaralandı. Hastanede tedavi gören yaralıların tamamı dün sabah itibarıyla taburcu edildi.

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Yaşanan olayın sabahı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamera kayıtlarını inceleyip,16 kişiyi tespit etti. Dün sabah saatlerinde gözaltına alınan 15 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. 1 kişi savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 14 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu arada, bir kişinin aranması devam ederken olaya karışanların tespitinin devam ettiği bildirildi.

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#İmamoğlu#Erzurum#Miting

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