Meydanlar şiddet değil şölen yeri

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İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Halk buluşması” adıyla yürüttüğü 14 Mayıs seçimine yönelik mitinglerin Erzurum ayağında yaşananlar tüm ülkede siyasi tansiyonu yükseltti. Erzurum’a giden İmamoğlu, Havuzbaşı Meydanı’nda otobüs üzerinde konuşurken, çevrede toplanan bir grubun taşlı saldırısına uğradı. İmamoğlu gelen taşlar ve sert cisimler üzerine yanındakilerce otobüsün içine alındı ve miting yarıda kesildi. Erzurum’da gerilim önceki gece de devam ederken İstanbul’a dönen İmamoğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda partililerce karşılandı. İmamoğlu, Erzurum’daki grubun “azmettirildiğini” iddia etti.

15 GÖZALTI



Polisin müdahalesi sonucu sonlandırılan olaylarda 17 kişi yaralandı. Yaralıların 10’una önceki gün ayakta müdahale edildi, gözlem altında tutulan 7 kişi de dün sabah taburcu edildi. Erzurum Cumhuriyet Savcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında polis 16 kişiyi tespit etti. Polisin düzenlediği operasyonlarda şüphelilerden 15’i gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, bir kişiyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.





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KALIN: KABUL EDİLEMEZ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bunu bütün Erzurumlulara yüklemek de yakışıksız olur. Yaralananlar da var, bundan dolayı üzüntülerimizi iletmek isteriz. Herkesin demokrasi şöleni içinde görüşlerini ifade ettiği, seçim çalışmalarında yürüttüğü bir ortamda böyle olayları tasvip etmeyiz. Fotoğrafın tamamına da bakmak lazım. YSK’nın kurallarına göre miting yapılır, herkes istediği yerde yapamıyor. Esnaf ziyareti şeklinde izin alınmış, emniyet de buna göre önlem alıyor.

BOZDAĞ: HUKUK DEVREDE

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bunu bütün Erzurumlulara yüklemek de yakışıksız olur. Yaralananlar da var, bundan dolayı üzüntülerimizi iletmek isteriz. Herkesin demokrasi şöleni içinde görüşlerini ifade ettiği, seçim çalışmalarında yürüttüğü bir ortamda böyle olayları tasvip etmeyiz. Fotoğrafın tamamına da bakmak lazım. YSK’nın kurallarına göre miting yapılır, herkes istediği yerde yapamıyor. Esnaf ziyareti şeklinde izin alınmış, emniyet de buna göre önlem alıyor.

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KURTULMUŞ: TAŞIN NE İŞİ VAR

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Demokrasinin büyük gücü insanların söz hakkını her yerde kullanabilmesidir... Hiç bir siyasi gruba karşı siddeti kabul etmeyiz. Siyaset bir düşmanlık alanı değil rekabet alanıdır. Dün Türkiye siyasi tarihinin en muhteşem mitingi vardı İstanbul’da. Böylesi bir günde Erzurum’da yaşananların konuşulması, baktığımızda o taş İmamoğlu’na değil AK Parti’ye atılmış bir taştır. Bu fikir yarışıdır taşın, sopanın, küfürün ne işi var.

ÇELİK: ŞİDDETE KARŞIYIZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Prensip olarak biz siyasete dönük her türlü şiddete karşıyız. Hiçbir şekilde şiddeti mazur göremeyiz, topyekün reddederiz. Erzurum bir barış şehri. Kapsamlı bir soruşturma yapılacaktır. İBB Başkanı en ufak bir olayda Cumhurbaşkanımızı hedef alan açıklamalar yapıyor. Fiziki şiddete karşı olduğumuz gibi sözel manipülasyona ve provokatif söyleme de karşı olmak zorundayız. Kurallı siyaset yapacağız. Siyaset rekabet alanı. Rakip başka şeydir, hasım başka şeydir.

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KILIÇDAROĞLU: MAKUL ÇOĞUNLUK ÜLKESİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, olayın ardından paylaştığı videoda seçmenlerine çağrıda bulundu: “Amaçları insanlarımızı korkutmaktır. Sandıktan uzak tutmaktır. Türkiye makul çoğunluğun ülkesi, çoğunluk bu kötülüğü bitirecek. Sevgili vatandaşlarım 14 Mayıs’a odaklanın, başka her şey teferruattır. Sakın kızmayın, sakın küsmeyin. İnsanınızı sevin, bağrınıza basın. O terör gruplarını kahreden de tam olarak budur.”

AKŞENER: SÜKÛNETLE KAZANACAĞIZ

İYİ Parti Lideri Meral Akşener sosyal medyadan, “Ne Ekrem kardeşimi, ne beni, ne de Millet İttifakı’nın hiçbir üyesini bu şekilde korkutamazsınız. Biz bu seçimi sükûnetle kazanacağız.”

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CHP: İTİDAL İÇİNDE

CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Kibirli saray hükümeti bu seçimi kaybettiğini bir türlü kabul etmiyor. Hükümet partisinden milletvekili adayı yapılarak dokunulmazlık zırhı giydirilmeye çalışılan partizan İçişleri Bakanı ise bu rezaletlerin sorumlularını koruyor. Vatandaşlarımıza çağrımızdır: Tüm bu rezilliklere karşı Millet İttifakı’na gönül verenler itidal içinde dimdik durmalıdır, seçime odaklanmalıdır. Tüm yanıtları sandıkta vereceğiz.

MHP: DOĞRU DEĞİL

TBMM Başkanvekili Celal Adan (MHP): Güvenlik önemleri alındı. Alınmasa daha değişik şeyler olabilir. Bu olay Türk siyasetine leke getirecek bir olay değildir. Orada herkesin kendini Türkiye’nin her yerinde ifade etmesinin doğru olduğuna inanıyorum. Bu tip tepkileri doğru bulmuyorum.