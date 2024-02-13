İmamoğlu’ndan ‘ekler’ anısı

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Özlem Çarşısı’nı ziyaret eden İmamoğlu ile vatandaşlar arasında renkli diyaloglar yaşandı. Çarşıda ekler satan bir dükkâna giren İmamoğlu, bir anısını çevresindekilere şöyle anlattı: “Doktorum dün bana mesaj atmış. Diyor ki, çocuklar okulda bir espri bulmuşlar, seni çok tatlı buluyorlar; artık senin adın ‘Ekler İmamoğlu’”. Dükkân sahibi de “Reklamda kullanabiliyor muyuz?” diye esprili bir karşılık verdi. Bir grup kız öğrenci ise İmamoğlu’ndan okullarındaki tuvaletleri için temizlik görevlisi istedi. İmamoğlu, öğrencilere, “Ben bir görevli yollayayım okula. Eğer okul yönetimi derse ki, ‘Yapılsın’ hızlıca orayı yaparız. Çünkü, onlar izin verirse biz girebiliyoruz” yanıtını verdi.