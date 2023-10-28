İmamoğlu kurultayı nasıl yönetecek... Tarafsız olmasa da kurallı

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İmamoğlu, Divan Başkanlığı teklifini kabul ettiği Kılıçdaroğlu ile önceki günkü görüşmesinin ardından İstanbul’da önce delegelerle, ardından da değişimcilerin adayı Grup Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi. İmamoğlu’nun, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in de yer aldığı delegelerle toplantısında, değişim mesajları verdiği ve Özel’e desteğini yinelediği öğrenildi. Yakın çevresine göre İmamoğlu’nun, isim babası, mimarı ve bugüne kadar da en büyük destekçisi olduğu “değişim hareketi” iddiasından vazgeçmesi söz konusu değil. Divan Başkanlığı konusunda ise yakın çevresi şu değerlendirmeyi yaptı:

İDDİASINDAN VAZGEÇMEZ

“Divan Başkanı olacak diye iddiasından vazgeçip kenara çekilmeyecektir. İddiasının sonuna kadar arkasında yer alacaktır. Bu görev nedeniyle iddiasından vazgeçmek anlamında bir ‘tarafsızlık’ beklenmemelidir. Kurultay açılış konuşmasında da mesajlarını verir. Tabii ki bu mesajlar, Divan Başkanlığı göreviyle uyumlu bir üslupta olur ama olur. Ancak, Ekrem Başkanı tanıyanlar bilir, üstlendiği görevleri de ciddiyetle sahiplenen kişiliği nedeniyle Divan Başkanı olarak kurultayı da tam anlamıyla kuralına uygun yönetecektir.”

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SALONDA TANSİYONU DÜŞÜRÜR

İmamoğlu’nun Divan Başkanlığı’nın kurultay salonunda tansiyonu düşürücü etkisinin olacağı da belirtilerek, “Ekrem Bey’in başkanlığında dengeli bir Divan’ın oluşumu salonda tansiyonu yükseltebilecek uygulamaları azaltır, bu da doğal olarak tansiyonu düşürür” değerlendirmeleri yapıldı.

‘BEN AYNI NOKTADAYIM’

- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nun kendisini sahadan çekmeye yönelik bir hamlesi olduğu söylentilerine “Ben partiyle ilgili hiçbir mücadelemi sahada vermedim. Partinin bireyleriyle birebir sohbetlerde ve kapalı ortamlarda verdim. Öyle vermeye de devam edeceğim. Divan Başkanlığı çok kutsal bir sorumluluk ve vazife” yanıtını verdi. “Genel merkezin teklifini kabul etmesinin, değişim çağrısından vazgeçtiği” yorumlarına da “Hayır, öyle bir durum yok, Sayın Özgür Özel’le tariflediğimiz yol yürüyüş biçiminde de aynı noktadayım” sözleriyle yanıt verdi.