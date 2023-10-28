×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

İmamoğlu kurultayı nasıl yönetecek... Tarafsız olmasa da kurallı

Güncelleme Tarihi:

#CHP#İmamoğlu#Kurultay
İmamoğlu kurultayı nasıl yönetecek... Tarafsız olmasa da kurallı
Turan YılmazFatma Aksu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2023 07:00

Kritik kurultaydaki Divan Başkanlığı’nda CHP çevrelerinde sürpriz etkisi yaratan Ekrem İmamoğlu’nun nasıl bir yönetim sergileyeceği merak konusu oldu. Yakın çevresi, “Tarafsız olmasa da kurallı olacak” dedi.

Haberin Devamı

İmamoğlu, Divan Başkanlığı teklifini kabul ettiği Kılıçdaroğlu ile önceki günkü görüşmesinin ardından İstanbul’da önce delegelerle, ardından da değişimcilerin adayı Grup Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi. İmamoğlu’nun, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in de yer aldığı delegelerle toplantısında, değişim mesajları verdiği ve Özel’e desteğini yinelediği öğrenildi. Yakın çevresine göre İmamoğlu’nun, isim babası, mimarı ve bugüne kadar da en büyük destekçisi olduğu “değişim hareketi” iddiasından vazgeçmesi söz konusu değil. Divan Başkanlığı konusunda ise yakın çevresi şu değerlendirmeyi yaptı:

İDDİASINDAN VAZGEÇMEZ

“Divan Başkanı olacak diye iddiasından vazgeçip kenara çekilmeyecektir. İddiasının sonuna kadar arkasında yer alacaktır. Bu görev nedeniyle iddiasından vazgeçmek anlamında bir ‘tarafsızlık’ beklenmemelidir. Kurultay açılış konuşmasında da mesajlarını verir. Tabii ki bu mesajlar, Divan Başkanlığı göreviyle uyumlu bir üslupta olur ama olur. Ancak, Ekrem Başkanı tanıyanlar bilir, üstlendiği görevleri de ciddiyetle sahiplenen kişiliği nedeniyle Divan Başkanı olarak kurultayı da tam anlamıyla kuralına uygun yönetecektir.”

Haberin Devamı

SALONDA TANSİYONU DÜŞÜRÜR

İmamoğlu’nun Divan Başkanlığı’nın kurultay salonunda tansiyonu düşürücü etkisinin olacağı da belirtilerek, “Ekrem Bey’in başkanlığında dengeli bir Divan’ın oluşumu salonda tansiyonu yükseltebilecek uygulamaları azaltır, bu da doğal olarak tansiyonu düşürür” değerlendirmeleri yapıldı.

‘BEN AYNI NOKTADAYIM’

- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nun kendisini sahadan çekmeye yönelik bir hamlesi olduğu söylentilerine “Ben partiyle ilgili hiçbir mücadelemi sahada vermedim. Partinin bireyleriyle birebir sohbetlerde ve kapalı ortamlarda verdim. Öyle vermeye de devam edeceğim. Divan Başkanlığı çok kutsal bir sorumluluk ve vazife” yanıtını verdi. “Genel merkezin teklifini kabul etmesinin, değişim çağrısından vazgeçtiği” yorumlarına da “Hayır, öyle bir durum yok, Sayın Özgür Özel’le tariflediğimiz yol yürüyüş biçiminde de aynı noktadayım” sözleriyle yanıt verdi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#CHP#İmamoğlu#Kurultay

BAKMADAN GEÇME!