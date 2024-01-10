İmamoğlu: Kıracağım rekorlara bakıyorum

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İmamoğlu dün İBB Miras tarafından tamamen yenilenerek kültür sanat merkezi ve yaşam alanına dönüştürülen Ataköy Baruthanesi’ni hizmete açtı. İstanbul’daki 942 kültür varlığını restore ettiklerini anlatan İmamoğlu, gazetecilerin sorularını da şöyle yanıtladı:

ADAYLIĞI HAYIRLI OLSUN

(AK Parti’den Murat Kurum’un adaylığı): “Öncelikle Sayın Kurum’a adaylığı hayırlı olsun demek isterim. Umuyorum gayet nezaketli, İstanbul odaklı bir süreçle yorumlanan bir seçim olsun.

(Daha önceki ‘Rakibimi biliyorum’ sözleriyle Erdoğan’ı mı kastettiniz): Sizin neye yorumladığınızı, ben bilemem. Ama ben, ‘Rakibimi biliyorum’ cümlesini yine tekrarlıyorum. Takdir halkımızın. Kim nereye yorumlarsa...

(İstanbul ittifakının 2019’daki kadar kolay olmayacağı yönündeki sözleri): Siyasi ittifakın 2019’daki gibi olamayacağını, dolayısıyla bu dönemin daha farklı ve zor olduğunu ifade ettim. Ama ben, tam aksine ‘İstanbul İttifakı’nın daha kolay olabileceğini, kentle ilgili konularda uzlaşmanın daha güçlü olabileceğini... Örneğin Kanal İstanbul yapmanın bu kente zararlı olduğunu, en az bu kentte yaşayan yüzde 65 insan biliyor. Ben de diyorum, ‘Biz bunun karşısındayız.’ Bu ve benzeri onlarca, yüzlerce madde sıralarız. Biz bunun altına imza atarız. Ve bu imzayı attığımız anda, onun altına da bu kentin en az yüzde 60-65’i imza atar ve uzlaşırız. Bunun adı da İstanbul ittifakıdır. Biz bunu rahatlıkla kurarız ve kuracağız.

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ARKAMDAN KİMİN KOŞTUĞUNA BAKMAM

(Performansı seçime kadar devam ettirebilecek misiniz): İstanbul seçimi nefes nefese, büyük bir güç gerektirir. Dolayısıyla, rakibin pozisyonuna bakmadan, kendi rekorlarını kıran bir maraton koşucusu ya da bir 100 metre sprinteri gibi sürece odaklı bir adaylık gerektirir. Ben öyle bir adayım. Arkamda kimin koştuğuna bakmam. Ben, önümde kıracağım rekorlara bakarak koşmaya devam edeceğim. Sonucu Allah bilir.”