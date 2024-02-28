'İmamoğlu 2019'da sayemizde kazandı' DEM Parti İstanbul adayı Beştaş'tan Özel'e yanıt: Oy hesabı yaparsak borçlu çıkarlar

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CHP ile DEM Parti arasındaki iş birliği çalışmaları sürüyor. DEM Parti'nin İzmit Belediye Başkan Adayı Gencer Demirkaya'nın adaylığını çektiği ve CHP'nin adayının desteklendiği iddiası gündeme geldi ancak bu iddiayı DEM Parti yalanladı. Diğer yandan DEM Parti'den CHP'ye yönelik dikkat çeken bir açıklama da geldi. DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Meral Danış Beştaş, 2019 seçimlerini hatırlattı. "İmamoğlu, sayemizde seçildi. DEM'in bir borcu yok, alacağı var" dedi.

Dikkatler DEM Parti ile CHP arasındaki yerel seçim iş birliklerine çevrilmişken, İstanbul'un ardından Kocaeli'nin ilçesi İzmit’in de ittifaka dahil olduğu iddia edildi. Ancak o iddiaları DEM Parti reddetti.

"KİMSEYE BORÇLU DEĞİLİZ, ALACAKLIYIZ"

DEM Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Meral Danış Beştaş, “Bir borcumuz varmış gibi onların da alacağı varmış gibi konuşuyorlar. Oraya geleceksek bizim alacağımız var, bizim CHP'den alacağımız var. 2019’da verdiğimiz destek, daha dün 14-28 Mayıs var ortada. Bu konuda kimse bizimle bu konuda konuşamaz. Bunu sineye çekmeyiz. Kimseye borçlu değiliz, alacaklı olabiliriz” ifadelerini kullandı.

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DEM PARTİ'DEN İZMİT KARARI

DEM Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Avukat Gencer Demirkaya'nın adaylığını çektiği, CHP'nin adayı Fatma Kaplan Hürriyet'i destekleme kararı aldığı gündeme gelmişti. DEM Parti sosyal medya hesabından, "İzmit’te kendi belediye başkan adayımızı geri çektiğimiz ve CHP’li adayı destekleyeceğimiz iddiaları asılsızdır. Aday arkadaşımız başvurusunu yapmış ve onaylanmıştır." denildi.

MERSİN VE ADANA GÖRÜŞMELERİ

CHP ile DEM Parti arasında Mersin ve Adana için de görüşmeler sürüyor. Uzlaşı sağlanırsa DEM Parti bu iki ilde büyükşehir adaylarını çekecek.

DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Meral Danış Beştaş ise CHP'den partisine yönelik eleştirilere tepki gösterdi. Beştaş, 2009 ve 2023 seçimlerini hatırlatarak, “Biz hiyerarşik olarak onların astı üstü değiliz. Daha düne kadar İYİ Parti ile birlikteydiniz, bile bile oy verdik. Oy hesabı yaparsak onlar borcu çıkarlar. Günaydın ve Özel’in açıklamalarını bir daha düşünmelerini öneririm.” şeklinde konuştu.

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"BİZE KAYBETTİRMEK ÜZERE BİR STRATEJİLERİ VAR"

CHP lideri Özgür Özel, geçen hafta TBMM'de gazetecilerle yaptığı basın toplantısında, "Bir önceki seçim ile bu seçim arasında şöyle bir fark var: Bir önceki seçimde HDP hiçbir talebi olmadan AK Parti’ye kaybettirmek için her şeyi yapıyordu. Bu seçimde gücünü biraz da muhalefete gösterme isteğinde. Bize kazandırmak değil, gerekirse kaybettirmek üzerine bir strateji var, bu çok ortada. DEM’le aramızda bir protokol yok, kent uzlaşısı var. Bizim de oy vereceğimiz adayları olduğunda, o adayları destekleyeceğimizi söyledik DEM’e." demişti.