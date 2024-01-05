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İlkokul öğrencileri dehşeti yaşadı! Okul servisini kaçırdı

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#Öğrenci#Öğrenci Servisi #Koç Özel İlköğretim Okulu
İlkokul öğrencileri dehşeti yaşadı Okul servisini kaçırdı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2024 07:00

Koç Özel İlköğretim Okulu öğrencilerini taşıyan servis minibüsü, bir öğrenciyi alacağı sırada içindeki hostes ve çocuklarla birlikte kaçırıldı. Aracı kaçıran kişi bir süre sonra çocuklar ve hostesi indirdi. Minibüs terk edilmiş halde bulunurken, polis aracı çalan kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

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İstanbul Kadıköy’de, Koç Özel İlköğretim Okulu servisi, dün sabah saatlerinde okula götürmek için öğrencileri topluyordu. Bazı öğrencileri alan servis minibüsü, sıradaki öğrenciyi almak için Zühtüpaşa Mahallesi’nde Özalp Sokak’ta durdu. Bu sırada bir kişi cama vurarak şoföre, “Arka lastiğin patlak inip bir bakar mısın?” dedi. Şoför minibüsten inerek lastiğe baktığı sırada cama vuran kişi direksiyon koltuğuna geçerek hızla minibüsü kaçırdı. Şoför, olay yerinden geçen motosikletlinin arkasına binerek minibüse yetişmeye çalışsa da başaramadı. Minibüsün şoförü polisi arayarak yardım istedi.

ÇOCUKLARIN DURUMU İYİ

Ekipler bölgede kapsamlı araştırma başlatırken, minibüsü kaçıran kişinin Göztepe’de hostes ve çocukları indirdiği belirlendi. Daha sonra da Pendik’te minibüsü terk ettiği anlaşıldı. Hostes ve çocukların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis, minibüsü kaçıran kişinin kimliğini belirlemek için bölgedeki kamera görüntülerini topladı ve minibüsten parmak izi örnekleri aldı.

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Okul servisinin hostesi Müzeyyen T., polisteki ifadesinde, “Öğrenciyi minibüse bindirdiğim sırada bindi ve ‘Sizinle işim yok bana araç lazım’ dedi. Daha sonra da bizi indirdi” diye konuştu.

 

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#Öğrenci#Öğrenci Servisi #Koç Özel İlköğretim Okulu

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