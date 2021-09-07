İlk zili Erdoğan çaldı: Güvenle yollayın

KESİNTİSİZ SÜRDÜRDÜK

“Salgının yol açtığı sıkıntılara rağmen, eğitimi kesintisiz sürdürebilen birkaç devletten biri olduk. Devletimizin tüm imkânlarını seferber ederek evlatlarımızın eğitimlerinden kopmamalarını temin ettik. Bu kapsamda, 2 milyon tablet bilgisayarı öğrencilerimize ulaştırdık. EBA, televizyon ve internetten uzaktan eğitimi başarıyla yürüttük.

MÜSTERİH OLSUNLAR

Özellikle aşının etkinliğine dair bilimsel verilerin açıklanması, bizi yüz yüze eğitimde cesaretlendirdi. Bilim insanlarımızın yanı sıra eğitiminin tüm paydaşlarının fikrine başvurduk. Milli Eğitim Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız okullarda önlemleri birlikte belirlediler. Hijyen, temizlik malzemeleri ve maske tedarikiyle velilerimizin çocuklarını güvenle okula gönderebileceği bir altyapıyı sağladık. Yüz yüze eğitimi devam ettirmekte kararlıyız. Tüm velilerimizin ve çocuklarımızın müsterih olmasını bekliyorum. Çocuklarımızı çok özledikleri okullardan mahrum bırakma lüksümüz olmadığı bilinciyle hareket etmemiz şarttır. Tedbirlere riayet konusunda herkesin hassasiyeti göstereceğine inanıyorum.

EĞİTİME 211 MİLYAR LİRA

Göreve geldiğimiz 2002 yılından beri eğitimi en öncelikli meselemiz olarak gördük. 2002 yılında MEB bütçesi sadece 7.5 milyar lira iken 2021’de 147 milyar liraya yükselmiştir. Yüksek öğretimi de dahil ettiğimizde eğitim bütçemiz 211 milyar lirayı aşıyor. Anne babalar ders kitabı peşinde koşmasın diye okul kitaplarını ücretsiz dağıtıyoruz.”

ŞEHİT ÖĞRETMENLERİ ANDI

Erdoğan: “Necmettin Yılmaz, Aybüke Yalçın gibi daha ömürlerinin baharındayken bölücü terör örgütü tarafından alçakça katledilen şehit öğretmenlerimizi rahmetle yad ediyorum. Üzerimde hakkı olan kendi öğretmenlerimi de saygıyla anıyorum.”

AŞI ÇAĞRISI



Erdoğan: “Sırası gelmiş tüm vatandaşlarımı, en başta da eğitim camiamızı, velilerimizi aşılarını olmaya davet ediyorum. Devlet olarak bu hususta zorlayıcı yollara başvurmak istemiyoruz. Ancak salgına karşı en etkili koruyucumuz olan aşı imkanını da değerlendirmemiz şarttır. Aşıyla ilgili sosyal medyada yayılan bilgi kirliliğine vatandaşlarımız itibar etmemelidir.”

MATEMATİK VE FENDE PUANIMIZ ARTTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, OECD verilerine göre, Türkiye'nin okuma becerileri alanında puanını en çok arttıran ikinci ülke, matematik ve fen okuryazarlığı alanlarında puan arttırmada ise birinci ülke olduğunu açıkladı. Erdoğan, “Türkiye'yi, geleceğe yatırım olarak gördüğümüz eğitim-öğretim alanında yükseltmeye devam edeceğiz” dedi.

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