İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ailesiyle kavuştu

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın ailesiyle buluşma görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Kacır mesajında "Kavuşma anı… Astronotumuz Alper Gezeravcı ailesiyle buluştu. Sağlık kontrollerinin ardından ülkemize gelecek" ifadelerini kullandı.

GEZERAVCI'DAN İLK PAYLAŞIM

Dünya'ya dönen Gezeravcı, ilk paylaşımını yaptı. Sosyal medya paylaşımında Dragon kapsülünden çıktıktan sonra çekilen ilk fotoğraf karesine yer veren Gezeravcı, "Merhaba Dünya. Ben geldim" dedi.

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BAKAN KACIR GEZERAVCI İLE GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞTÜ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 21 gün önce uzaya giden ve bugün dünyaya geri dönen Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile görüntülü konuştu. Bakan Fatih Kacır, "Evet Alper Bey hoş geldiniz. Biz sizlere sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Sizi tebrik ediyoruz. Nasılsınız, her zamanki gibi muhteşemsiniz. Sizinle gurur duyuyoruz. İftihar ediyoruz. Türkiye'nin uzay bilim misyonunu gerçekleştirerek tarihte Türk milleti için yeni bir sayfa açmış oldunuz. Sizin gerçekleştirdiğiniz misyon onlarla da muazzam bir heyecan ve coşku oluşturmuş durumda" dedi.

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GEZERAVCI DUYGULARINI PAYLAŞTI

Alper Gezeravcı ise "Ben iyiyim sayın bakanım. Öncelikle hakikaten bütün çalışmalarını buralara taşıyan bütün katılımcılara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah memleketimize daha çok başarılara imza atacak çalışmalar yapacağız. Fazladan 6 gün daha kaldık. Bizim için büyük şanstı. Zaten planlı görevin uzadığı sürece haberleştik. Sürekli süreci takip ettiniz. Planlı faaliyetlerimizin tamamını gerçekleştirdik. Hava durumuyla ilgili elverişli olduğu bilgisi sonrasında transfer sürecimiz teyit edildi. Öncelikli kargolarımızı ve deney setlerimizi soğuk depolara aldıktan sonra iniş planlandı" dedi.

Tören sonunda dereceye giren öğrencilere madalyaları verildi.