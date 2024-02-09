Son dakika haberi... Bakan Kacır: Alper Gezeravcı büyük cesaretle görevi tamamladı

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gezeravcı’nın dünyaya dönüşüne ilişkin Antalya'da açıklamalarda bulundu.

"ALPER GEZERAVCI BÜYÜK CESARETLE GÖREVİ TAMAMLADI"

Bakan Kacır'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

İnşallah gelecek misyonlarımızda bu çalışmalarımızı daha ileri taşımayı amaçlıyoruz. Türkiye'de bu misyon toplumun tüm kesimleri tarafından sahiplenilmiş ve takip edilmiştir. Çok önemli kazanımlar elde edilmiştir. Alper Gezeravcı'yı tebrik ediyorum. Bu misyon boyunca ülkesinin yetiştirdiği bir vatan evladı olarak bu misyon için en doğru isim olduğunu bize göstermiş oldu. Alper Gezeravcı büyük cesaretle görevi tamamladı.

"TÜRKİYE HER ALANDA İDDİALI ÇALIŞMALAR YAPIYOR"

Türkiye her alanda iddialı çalışmalar yapıyor. TURKSAT-6A'yı önümüzdeki aylarda uzaya göndereceğiz. Biz milletimizin desteğiyle iddialı projeler yapmaya devam edeceğiz. Misyon boyunca destekleriyle yanımızda olan tüm milletimize tekrardan teşekkür ediyorum. Bu misyona başından bu yana en güçlü desteği sunan Sayın Cumhurbaşkanımıza milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum.

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TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPTI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Gezeravcı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Gezeravcı, şu ifadeleri kullandı:

Yörünge dinamikleri sebebiyle istasyondan ayrılmamız gerekti. İniş saatimizden 5 saat önce sadece farklı bir rota üzerinde tur atmaya devam ettik. 5 saat öncesinde yörüngeye giriş için hazırlıklarımızı yaptık. 40 km civarında da manevranın son yarım saatlik dilimine giriş yaptık. 6 dakikalık süre sonunda alıcıların hasar görmeden çıktığını teyit ettikten sonra operasyonumuza manuel olarak devam ettik ve iniş yaptık Sayın Bakanım. Uzayda yaptığımız deneylerin bir bölümünün teslim edilmesini bekliyoruz. Bize teslim edildikten sonra testlerimiz hallolduktan sonra Houston'a dönüş yapacağız. Devletimizin bu noktadaki kararlılığı ile cumhurbaşkanımızın vizyonu ile ISS'e ulaşan 22 devletin arasında oraya ulaştıran devlet olduk. Başta Cumhurbaşkanımız Sanayi Bakanlığımız ve Tübitak çalışanlarına tüm süreçlere desteğiniz için çok teşekkür ederim. Her şey için minnettarım.

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Bakan Kacır ise "Her bir gencimiz Alper Gezeravcı'dan ilham almış olacaklar. Ben tekrar sizi tebrik ediyorum. Size bir kez daha teşekkür ediyorum." diye konuştu.