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İlk depremden kurtulan 3 kişilik aile, ikincisinde enkaz altında kaldı

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#Malatya#Deprem#Enkaz
İlk depremden kurtulan 3 kişilik aile, ikincisinde enkaz altında kaldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2023 16:45

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya'da, ilk depremden kurtulan 3 kişilik aile, eşya almak için girdikleri evde ikinci depremde göçük altında kaldı. Bir binanın enkazında yapılan aramada ise siyahi bir genç, 59 saat sonra sağ çıkarıldı.

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Kahramanmaraş'ta peş peşe meydana gelip, 10 ili etkileyen depremde Malatya'da en çok yıkımın gerçekleştiği yerler, merkez ilçeler Battalgazi ve Yeşilyurt oldu. Binlerce evin yıkıldığı merkezde, arama-kurtarma ekipleri aralıksız çalışıyor. Ekipler, öğle saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi'ndeki 5 katlı Hayat Sitesi'nde sesler duydu. Çevredekileri uyarıp, ana caddedeki trafiği kesen ekipler, 59 saat sonra 20 yaşlarındaki siyahi bir genci enkazdan sağ çıkardı. Kurtarılan genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İLK DEPREMDEN KURTULDULAR, İKİNCİSİNDEN ÇIKAMADILAR

Battalgazi ilçesindeki 5 katlı Yusuf Güney Apartmanı'nda oturan ve depremden bir gün önce nişanlandığı öğrenilen Muhammet Can Yılmaz (25), annesi Fadime ile babası Tahsin Yılmaz, ilk depreme evde yakalandı. Kısmen hasar gören binadan sağ kurtulan Yılmaz ailesi, aynı gün öğle saatlerinde eşya almak için evlerine girdi. Yılmaz ailesi içerideyken ikinci deprem oldu. Yılmaz çifti ile oğulları Mehmet Can, yıkılan binanın enkazında kaldı. Yılmaz ailesini kurtarmak için çalışmalar sürüyor.

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DEPREMZEDELER TOPLANMA MERKEZLERİNDE

Diğer yandan depremden sonra evlerine giremeyen vatandaşlar için toplanma merkezleri açılarak çadırlar kuruldu. Türkiye'nin birçok noktasında bölgeye gönderilen gıda malzemeleri depremzedelere ulaştırıldı. Toplanma merkezlerinden biri olarak seçilen Malatya Merkez Spor Salonu'nda binlerce kişi kaldı. Depremzedelere burada ısınma ve yiyecek imkanı sağlandı. Özellikle çocukların yoğunlukta olduğu görüldü.

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#Malatya#Deprem#Enkaz

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