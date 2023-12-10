İlim Yayma Vakfı’ndan altın ödüller

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu, İlim Yayma Vakfı Başkanı Bilal Erdoğan, vakfın ödülleri hakkında yarın yapılacak tanıtımı öncesi Hürriyet’e konuştu. Ödül fikrinin ilk olarak 2017 yılında, İlim Yayma Vakfı’ndan burs alan ya da yurtlarında kalan 500’ün üzerinde akademisyenle toplanıp, Türkiye’de akademinin ve bilimsel çalışmaların güçlenmesi için neler yapabileceklerini konuşurken ortaya çıktığını belirten Erdoğan, ‘Büyük Ödül’, ‘Sosyal Bilimler’ ve ‘Mühendislik, Doğa ve Sağlık’ ödüllerinin yanında, bu yıl vakfın kuruluşunun 50’nci yılı nedeniyle kamuoyunun yakından tanıdığı ve dünyaca bilinen bir isme de ‘Özel Ödül’ verileceğini söyledi.

GENÇLER ÖZENSİN DİYE

Erdoğan, amaçlarının Türkiye’deki bilimsel çalışmaların seviyesini ödül suretiyle destekleyip, ortaokul ve lise düzeyindeki başarılı öğrencilerin akademik kariyerlere özenmesini sağlamak olduğunu belirterek, “Akademik çalışmalarından ötürü ‘Büyük Ödül’ sahibine 150 Cumhuriyet Altını vereceğiz. Böylesine büyük bir maddi ödül, akademik çalışmalardan ötürü alınabiliyor. Yani gençlerimize ‘Demek ki bu iş kıymetli’ dedirtebilelim. Hani bu ödül bir dikkat çeker, bir çocuk ‘Acaba’ der. ‘Profesörler ne kazanıyor?’ der, oradan bir yol açılır” diyerek, bugün üniversitedeki hocaların imkânlarının Türkiye şartlarında fena olmadığını ifade etti.

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MAKSAT KAPI ARALAMAK

Türkiye’de akademisyenlerin gelirlerinin yanında ulusal ve uluslararası projelere başvurabildiklerini hatırlatan Erdoğan, “Bu kaynaklardan ek ödenek kazanabiliyor. Bunun dışında ilaçtır, bir mühendislik gelişmesidir, bu tür şeylerin çok ciddi mali sonuçları olabilir elbette. Yani mazur görün, akademik sahaya sadece bir öğretmenlikten ibaret gibi bakmamak lazım. Öğretmen olmayı tercih eden öğrenci arkadaşları görünce, onları çok takdir ediyorum. Ama akademisyenlik, biliminsanı olmak, hem öğrenci yetiştirmek hem kitap yazmak hem yayın yapmak, onun başka bir boyutu adeta. Yani bunun maddi getirileri de olabildiğinin farkına varmalarına belki bir kapı araladığımızı düşünüyorum” diyerek, ödüllerin uluslararası boyut kazanması hedeflediklerini aktardı.

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‘EN BÜYÜK HAYALİM...’

- Bilal Erdoğan, en büyük hayalinin kanser ilacının bir Türk biliminsanı tarafından bulunması olduğunu söyleyerek “Türkiye’den bulunup bütün dünyaya mal olan bir kanser ilacı olsa. Birçok insanın hayatı kurtulur. Daha çok büyük hastalıklardan sonra onların çözümünü konuşuyoruz ama önleyici yöntemler ve desteklerle ilgili de açılımlar olabilir. Yani filanca ürünü kullandığınız zaman insanların hayatının geri kalanında şeker hastalığına yakalanmasına mani olur. Ama tabii ki dünyada büyük hastalıklarla ilgili Türkiye’den bir tedavi ilaç çıksa, onu ödüllendirmek bizim için çok büyük bir şeref olur” dedi.

ÖDÜLLERİ ERDOĞAN VERECEK

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İlim Yayma Vakfı ödülleri, 16 Aralık 2023 günü Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenecek görkemli bir törenle açıklanacak. Ödüller, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden sahiplerini bulacak.