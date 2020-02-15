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DHA
Haber Giriş: 15.02.2020 - 10:31,Son Güncelleme:/

İlginç görüntü! Ayağını pencereden çıkartıp aracını sürdü!

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İlginç görüntü! Ayağını pencereden çıkartıp aracını sürdü!

Mersin'de bir otomobil sürücüsünün ayağını camdan çıkarıp, aracını kullandığı anlar, an be an görüntülendi.

Adana plakalı kırmızı renkli otomobilin sürücüsü Mersin- Tarsus karayolu'nda sol ayağını camdan çıkartıp, aracını kullandı. Bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendiğini fark eden otomobil sürücüsü, hızını arttırıp, gözden kayboldu.

İlginç görüntü Ayağını pencereden çıkartıp aracını sürdü

Sosyal medyada paylaşılan görüntü büyük tepki topladı.

 

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