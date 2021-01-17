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Gündem
AA
Haber Giriş: 17.01.2021 - 15:12 | Son Güncelleme:

İletişimleri kesildi! Tek tek kaçıp teslim oluyorlar…

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İletişimleri kesildi! Tek tek kaçıp teslim oluyorlar…
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Son dakika haberine göre; son 3 yılda PKK/KCK'lı teröristlere ait 815 telsiz ele geçirildi, örgüt içi haberleşme yüzde 80 azaldı. Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla sözde örgüt yönetimi ile kırsal kadroların bağlantılarına engel olunurken telsizle talimat alamayan alt kademelerde çözülme, kaçış ve teslim olmalar arttı. Teslim olan veya sağ yakalanan teröristler, ifadelerinde telsiz kullandıkları zaman yerlerinin tespit edilmesinden korkan sözde üst yönetimin kendileriyle bağlantı kuramadığını anlattı.

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  • Son 3 yılda PKKlı teröristlere ait 815 telsiz ele geçirildi, örgüt içi haberleşme yüzde 80 azaldı
  • Son 3 yılda PKKlı teröristlere ait 815 telsiz ele geçirildi, örgüt içi haberleşme yüzde 80 azaldı
  • Son 3 yılda PKKlı teröristlere ait 815 telsiz ele geçirildi, örgüt içi haberleşme yüzde 80 azaldı
  • Son 3 yılda PKKlı teröristlere ait 815 telsiz ele geçirildi, örgüt içi haberleşme yüzde 80 azaldı
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Jandarma Genel Komutanlığının son 3 yıldaki terör operasyonlarında 815 el telsizi ve ülkeler arası görüşme yapılabilen uzun menzilli telsiz ele geçirildi, terör örgütü PKK/KCK içindeki haberleşmenin önceki yıllara göre yüzde 80 azaldığı belirlendi.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, yurt içinde PKK/KCK'ya karşı "terörü kaynağında yok etme" ve "terör örgütlerinin faaliyet yürüttüğü her alanda etkisiz hale getirilmesi" prensibiyle düzenlenen "Kıran", "Kapan" ve "Yıldırım" operasyonları başarılı bir süreci ortaya çıkardı.

Jandarma Genel Komutanlığınca, kırsal ve barınma alanlarına yönelik  operasyonlarda 2018'de 330, 2019'da 279 ve 2020'de 206 olmak üzere 815 el telsizi ve ülkeler arası görüşme yapılabilen uzun menzilli telsiz ele geçirildi.

Ele geçirilen telsizlerle bağlantılı olarak örgüt içi iletişimin önceki yıllara göre yüzde 80 azaldığı belirlendi.

İletişim kuramayacak seviyeye gelen sözde örgüt yönetimi ile kırsal kadroların bağlantılarına engel olunurken telsizle talimat alamayan alt kademelerde çözülme, kaçış ve teslim olmalar arttı.

TERÖRİSTLER, YERLERİNİN TESPİT EDİLMESİNDEN KORKUYOR

Özellikle son dönemde icra edilen ve 153 teröristin etkisiz hale getirildiği "Yıldırım operasyonları"yla örgütün yok olma süreci hızla devam ediyor.

Teslim olan veya sağ ele geçirilen teröristler, verdikleri ifadelerde çok sayıda telsizin güvenlik güçlerinin eline geçtiğini anlattı.

Teröristler, ellerinde kalan telsizleri kullandıkları zaman yerlerinin tespit edilmesinden korkan sözde üst yönetimin kendileriyle bağlantı kuramadığını ve çaresiz kaldıklarını belirtti.

İçişleri Bakanlığı: 5 terörist teslim oldu...
İçişleri Bakanlığı: 5 terörist teslim oldu...
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