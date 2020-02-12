DHA
Haber Giriş: 12.02.2020 - 12:49,
İletişim Başkanlığı’ndan Erdoğan - Putin görüşmesi ile ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, İdlib’deki son gelişmeler başta olmak üzere, bölgesel konular ele alınmıştır" denildi.
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