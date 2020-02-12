İletişim Başkanlığı’ndan Erdoğan - Putin görüşmesi ile ilgili açıklama

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, İdlib’deki son gelişmeler başta olmak üzere, bölgesel konular ele alınmıştır" denildi.