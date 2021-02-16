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Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 16.02.2021 - 16:34 | Son Güncelleme:

İletişim Başkanı Altun, 'Gara'ya destek mesajlarını paylaştı

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İletişim Başkanı Altun, 'Gara'ya destek mesajlarını paylaştı
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İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, vatandaşların Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) gönderdiği Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Gara'ya yaptığı operasyon ile ilgili destek mesajlarını paylaştı.

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahraman ordumuz Gara’yı teröristlere mezar ederken necip milletimiz de dualarıyla Mehmetçiğimizin yanında. Binlerce destek ve dua mesajlarının sadece birkaç tanesi bunlar. Böyle bir milletin bir ferdi olduğumuz için ne kadar hamdetsek azdır" dedi. Fahrettin Altun, CİMER'e gelen Gara'ya destek mesajlarından birkaçını paylaşırken, mesajlarda, bazı vatandaşların verilecek görevlere hazır olduklarını ifade ettikleri görüldü.

İletişim Başkanı Altun, Garaya destek mesajlarını paylaştı

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