Son dakika... Bu detayları ilk kez anlattı... Bakan Akar'dan TBMM'de dakika dakika 'Gara' bilgilendirmesi

Genel Kurul, TBMM Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK'nın alıkoyduğu 13 Türk vatandaşını şehit etmesi ve Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe Kartal-2 harekatına ilişkin konuşacak. Milli Savunma Bakanı Akar, Genel Kuruldaki sunumuna başladı.

TBMM'DE DAKİKA DAKİKA 'GARA' BİLGİLENDİRMESİ

Milli Savunma Bakanı Akar'ın TBMM'de yaptığı konuşmadan satır başları:

"Bu bölgedeki teröristlerin bir kısmının Gara'yı seçtiği, oraya odaklandığı bize gelen bilgiler arasında bulunmaktadır. Teröristler her an gelebilirler diye korksalar da yine kendilerini emniyette hissetmişlerdir.



Herhangi bir şekilde karadan destek olmadan yapılan bir operasyon olması nedeniyle daha önceki operasyonlardan farklıdır. Hedeflere yönelik ayrıntılı çalışmalar yapılmıştır, hedefler özenle seçilmiş.

Sivil halkın can güvenliğine özen gösterilmiştir. Saat 5.45'te hava hücum harekatı başlatılmış, özel kuvvet unsurlarımız helikopterle inmeye başlamıştır.



İlk temasta bölgelerden birinde 2 şehit ve bir yaralı olmuştur. Yaralı subayımız hastanede şehit olmuştur.

Buraya mutlaka kara operasyonu yapmak mecburiyetimiz var.

Güvenlik tedbirleri alınarak mağaraların kapıları tahrip edilmeye çalışıldı. Bölgede el bombasına karşılık olarak mağara girişinde sadece göz yaşartıcı gaz kullanılmıştır. Herhangi bir silah mühimmat kullanılması söz konusu değildir. Sürekli teslim ol çağrıları yapıldı. Mağara içinde ilerleme sırasında çok dar geçitlerin ve ilave demir kapıların olduğu görüldü. Uzun süren çalışmaları sonucu cuma akşam saatlerine doğru bir terörist 'ateş etmeyin, teslim olmak istiyorum' dedi, teslim alındı. 7 terörist ve 12 'si Türk vatandaşı, biri yabancı 13 kişinin olduğu, saat 5.45'te başlarına birer kurşun sıkılarak şehit edildikleri ifade edildi.

YPG ve PKK arasında ilişki olmadığını söyleyen kişiler var. Bunun görülmesi lazım. YPG'nin PKK'dan farkı yok. YPG, PKK'nın Suriye kolu diyebiliriz

Mağara içerisinde teröristler tarafından yapılan ateşe karşılık verilerek ilerlendi.

7 kapı, demir kapılar ve demir perdeler var. Her birinin açılması, tahrip edilmesi gerekiyor. Olabildiğince teslim olma esasına dayalı bir şekilde ilerleme geliştirildi. Ve nihayet 13 vatandaşımızın şehit edildiği bölgeye girildi. Girildiğinde 13 vatandaşımızın naaşı görüldü.

Operasyon kahraman personelimiz tarafından oldukça zor şartlarda gerçekleştirilmiş oldu.

Şırnak'taki adli Tıp imkanlarının kısıtlı olması sebebiyle 13 şehit Malatya Adli Tıp'a teslim edildi.

Şehitlerimizin naaşları yurt içine nakledildikten sonra operasyona giden unsurlarımız kademeli şekilde yurtiçine döndü. Ayın 14'ünde paramotorla hareket eden 3 terörist tespit edildi, etkisiz hale getirildi.

Oradaki gözetim ve istihbarat faaliyetlerimiz devam ediyor.

Bu operasyon sonucunda teröristlerin hem psikolojik hem de maddi olarak çok büyük zaiyatlara uğradıkları kesin."