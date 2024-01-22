İlber Hoca gezdirdi... Kapalıçarşı’da Meloni’yle iki saat

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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile önceki gün gerçekleşen görüşmesi öncesinde Kapalıçarşı’yı ziyaret etti. İstanbul’un dünyaca ünlü mekânına ziyarette Prof. Dr. İlber Ortaylı da yanındaydı. Meloni’yi Kapalıçarşı yönetiminden esnaf Mete Boybeyi ve heyeti karşıladı. Beyazıt kapısından çarşıya giren Meloni’nin ilgisini en çok Osmanlı motifli avizeler çekti. Hediyelik şalları, kahve fincanlarını, halı ve gümüşleri sordu. Esnafla sık sık fotoğraf çektirdi. Bu ziyarette Meloni’ye eşlik eden Prof. Dr. Ortaylı, gezideki izlenimlerini Hürriyet’e şöyle anlattı:

ÇOK CANA YAKIN

“Meloni zaten takip ettiğim birisi. Bence Avrupa başbakanları içinde en başarılısı ve en renklisi... Siyasi görüşleri üzerindeki abartmalara da katılmıyorum. Çünkü Avrupa’da ondan daha liberal bir siyasetçi tanımıyorum. Ne Almanya ne Fransa başbakanları ne de Hollanda ve İsveç hiçbiri onun gibi değil. Son derece sempatik bir hanımefendi, mütevazı da. ‘Sigara içebilir miyim’ diye sordu. Bu da bir zarafet göstergesi. Yaşına göre çok genç görünüyor. Çocuksu bir yüzü var. Cana yakın bir kişiliği var. Lisan da biliyor. Halkla teması olan biri. Zaten İtalya Başbakanı öyle olur. Hiç kendini beğenmişliği yok. Ne bir garsona ne polis memuruna ne kendi heyetine ne de karşılayanlara karşı tevazusunu eksik etti. Herkese karşı kibardı.”

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AVİZELERLE İLGİLENDİ

Kapalıçarşı esnafı da iyi organize olmuş. Zaten yıllardır bu işin protokolünü bilirler. Mete Boybeyi var, çarşı esnaflarının yönetiminde. Çok iyi organize etti ortamı. Meloni diğer İtalyanlar gibi lambalara çok meraklıydı. Avizeler, eski motifli lambalarla çok ilgilendi. Gümüşlere, halılara baktı. İki saat vakit geçirdik. Kapalıçarşı esnafı çok hediye verdi. Gayet sempatik karşıladılar. Meloni de aynı şekilde sempatik bir şekilde davrandı. Halka yakın bir kişiliği var. Büyüdüğü ortamın da tesiri var bunda. Doğup büyüdüğü semti sordum, söyledi. Biliyorum o mahalleyi. Mussolini’nin yaptığı sosyal konutlardan oluşan bir mahalle. O dönemde orta sınıf İtalyan halkı yaşıyordu buralarda. Bugün o konutlar ve semtler lüks sayılıyor tabii.”

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KABAK TATLISINI YEMEDİ

Prof. Dr. İlber Ortaylı “Meloni’ye tatlı da ikram edildi. Kabak tatlısına hiç dokunmadığını fark ettim. Çünkü İtalyanlar pek kabak

sevmezler” dedi.