İklim zirvesi öncesi 2050 uyarısı: İnsanlar sıcaktan ölebilir

Meclis İklim Değişikliğini Araştırma Komisyonu’na geniş bir sunum yapan Prof. Dr. Kurnaz, şunları söyledi:

İSTANBUL 45 DERECEYİ GÖRECEK: Sıcaklıklar ortalama 5 derece artacak olursa 30 yıl sonra İstanbul’da en yüksek sıcaklık 45 dereceye çıkacak. Hastaneler hazır mı? Bu kadar insan sapır sapır o sıcakta ölmeye başladığında hazır olacak mıyız buna? Bu sıcak öldürür mü insanı? Bu sıcaklığa ‘ıslak termometre 35 derece’ deniyor. Islak termometre 35 olursa hava sıcakmış, serinmiş yok, ölüyorsunuz; bu kadar basit.

ÇUKUROVA KURUYACAK: 30 senede nerede kuraklık olacak? Çukurova’da. Yani Çukurova’da tarım yapamayacağız. Ege’nin batısında korkunç kuraklık olacak.

MALATYA’DA KAYISI KALMAYACAK: Sivas’ta, Malatya’da kuraklık olacak. Kayısı yok! Hazır mıyız buna? Bir de orta göbeğinde yaşadığımız hastalıklar var. İki sene önce İstanbul’da 4 Batı Nil virüsü vakası görüldü. Niye? Çünkü ticaret yapıyoruz. Afrika ticarette en çok Türkiye’ye güveniyormuş; çok güzel bir şey, gurur duyduk ama eşittir bu sivrisinekler de gelecek bize. Eskiden bu sivrisineklerin gelmesi seneler sürüyordu, şimdi bir konteynerin içine kaçan bir sivrisinek 6 saat sonra İstanbul’da.

KONYA’DA TARIM BİTEBİLİR: Konya Ovası’nda en az 90 bin tane su kuyusu var ve devlet bunlardan 25 bininden ne kadar su çekildiğini biliyor. Konya Ovası Projesi Başkanı iki hafta önce diyor ki: ‘Yer yer yer altı suyu 22 metre düşüyor senede.’ Senede 22 metre yeraltı suyu düşerken Konya Ovası’nda sulamalı tarım yapamazsınız.

40 LİDER DÜNYA İÇİN BULUŞUYOR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ABD, Rusya ve Çin’in aralarında olduğu 40 dünya liderinin katılacağı Dünya Günü Zirvesi’ne video konferansla bağlanacak.

Küresel iklim krizinin ele alınacağı Dünya Günü Zirvesi, ABD Başkanı Joe Biden’ın evsahipliğinde koronavirüs nedeniyle videokonferansla yapılacak. Erdoğan, zirve kapsamında bugün saat 15.00’te yapacağı konuşmada küresel iklim kriziyle topyekün mücadele edilmesi gerektiğine dikkat çekecek. Zirvede iklim krizinin azaltılması için atılması gereken adımlarla ilgili öneriler tartışılacak. Zirve, kasım ayında Glasgow’da yapılması planlanan Birleşmiş Milletler Küresel Isınma Konferansı (COP-26) için başlangıç niteliği taşıyor.

35 ÜNLÜDEN BIDEN'A ÇAĞRI

Leonardo DiCaprio, Jane Fonda, Joaquin Phoenix



Aralarında Leonardo DiCaprio, Jane Fonda ve Joaquin Phoenix’in de bulunduğu 35 ünlü sanatçı, zirve öncesi ABD Başkanı Joe Biden yönetimine mektup yazdı. Mektupta, ABD’nin Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro ile yapacağı muhtemel bir iklim anlaşmasından endişe duyan Brezilya halkı ve sivil toplum örgütlerinin yanında olduklarını belirten sanatçılar, Biden yönetimini ‘Brezilya halkının sesini duymaya ve bu ülke ile herhangi bir anlaşma yapmamaya’ çağırdı. Ünlüler, Bolsonaro’yu insan haklarını ihlal etmek ve ülkedeki ormanlara zarar vermekle itham etti. Brezilya Çevre Bakanı Ricardo Salles, şubat ayında yaptığı açıklamada Amazon’un korunması için ABD’den finansal destek arayışında olduklarını dile getirmişti. (AA)

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara