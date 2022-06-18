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İklim krizine karşı küresel dayanışma çağrısı

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İklim Krizi#TOGG
İklim krizine karşı küresel dayanışma çağrısı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan video konferansla katıldığı İklim ve Enerji Konulu Büyük Ekonomiler Forumu Liderler Zirvesi’nde, “Türkiye olarak iklim değişikliği ve çevre sorunlarıyla mücadeleyi en öncelikli meselelerimizden biri olarak görüyoruz. Bu anlayışla Paris Anlaşması’nı onaylayarak 2053 yılı için net sıfır emisyon hedefimizi ve yeşil kalkınma devrimimizi ilan ettik” ded

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Erdoğan konuşmasında özetle şunları söyledi:

İNSANLIĞIN MESELESİ

“İklim değişikliği ve çevre sorunları insanlığın ortak meselesidir. Dolayısıyla bunlar karşı verilecek cevaplar da küresel dayanışmanın ürünü olmalıdır. Avrupa Yeşil Mutabakatı’yla uyumlu yeşil eylem planımızı kabul ettik. Ormanlarımızı genişletiyoruz. Çölleşme ve erozyonla mücadelede lider ülkelerdeniz.

TOGG BANTTAN İNİYOR

Bu yılın sonuna kadar Türkiye’nin ilk elektrikli otomobili TOGG’u üretim bandından indirerek hizmete sunacağız. İklim dostu ulaşım türlerini yaygınlaştırıyoruz. Birleşmiş Milletler ve birçok küresel kuruluş tarafından takdir edilen, eşim Emine Erdoğan tarafından himaye edilen ‘Sıfır Atık’ hareketiyle çevre koruma, geri dönüşüm ve emisyon azaltımı hususunda büyük mesafeler aldık. Yeşil büyüme teknoloji yol haritası çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yeşil hidrojen çalışmalarımızı da kararlılıkla sürdürüyoruz. Türkiye, yenilenebilir kurulu gücü itibariyle dünya 12’ncisi ve Avrupa 5’incisidir.”

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BİDEN’IN DAVETİYLE KATILDI

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, dünyanın en büyük ekonomilerine sahip Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Fransa, Almanya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Japonya, Güney Kore, Meksika, Rusya Federasyonu, Güney Afrika, Birleşik Krallık ve ABD’nin üyesi olduğu Büyük Ekonomiler Forumu’nun İklim ve Enerji Konulu Liderler Zirvesi’ne, ABD Başkanı Joe Biden’in davetiyle katıldı. Liderler çevrimiçi olarak yapılan toplantıda 3’er dakikalık konuşma gerçekleştirdi.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İklim Krizi#TOGG

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