İklim değişikliğinde Türkiye öncü rol üstlenecek

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Erdinç ÇELİKKAN-Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beştepe’de yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin ardından yaptığı Millete Sesleniş konuşmasında özetle şu mesajları verdi:

YOL HARİTASI OLACAK

“Türkiye 2053 vizyonumuzun ilk ve en kritik hedeflerinden biri olduğuna inandığım ‘yeşil kalkınma devrimi’nin tabii sonucu olan iklim değişikliği konusunda yeni ve tarihi bir adım atıyor. Paris İklim Anlaşması’na muvafakat veren ülkeler arasında yer alıyorduk. Yükümlülüklerdeki adaletsizliğe itirazımız sebebiyle anlaşmanın onay sürecini başlatmamıştık. Son dönemde yaşanan gelişmeler, ülkemize verilen taahhütler çerçevesinde önümüzdeki ay Meclis’te yeni yasama yılının başlamasıyla bu anlaşmayı onaylama kararı aldık. AB Yeşil Mutabakatı’na uyum için gereken eylem planını devreye alarak önemli bir adım atmıştık. Şimdi bunu Paris İklim Anlaşması’yla 2053’e kadar uzanan bir perspektifte orta uzun vadeli hedef haline getiriyoruz.

ARTIK ELEŞTİREMEYECEKLER

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Anlaşmalara taraf olduğu halde yükümlülüklerini yerine getirmeyenler artık Türkiye’yi bu sebeple eleştiremeyecekler. Artık her platformda biz onları, yükümlülüklerini yerine getirmeye zorlayacağız. Orta ve uzun vadeli tüm kalkınma programlarımızı, planlarımızı, uygulamalarımızı yeşil kalkınma devriminin gerektirdiği yapısal dönüşüm çerçevesinde yapacağız. Bu tercih bizim için bir lüks, kayıp, taviz değil tam tersine bugünden geleceğe hazırlanmasının yol haritası olacaktır. Madem iklim değişikliği insanlığın geleceğini tehdit etmektedir elbette Türkiye bu meselede öncü rol üstlenecektir. Dünya iklim değişikliğine bağlı büyük göçlerin arifesindeyken bizim böyle bir sürecin dışında kalmamız düşünülemez. İklim değişikliği hususunda da bizim safımız yine mazlumların, mağdurların yanıdır. Elbette bu öyle kolay bir süreç olmayacaktır. Ama başaracağımızdan hiç şüphemiz yoktur. Nice sessiz devrimleri hayata geçiren Türkiye’de yeşil kalkınma devrimini de milletimize biz kazandıracağız.

YATIRIM İŞTAHI ARTIYOR

Gördüğümüz şudur; Türkiye ekonomisi salgın şartlarını ve daha önce yaşadığı sıkıntıları hızla geride bırakarak hak ettiği yere doğru hızla yol alıyor. İş dünyamızın yatırım iştahı, üretim gücü, istihdam kapasitesi hızla artıyor. Uluslararası yatırımcıların, ülkemize olan ilgisi giderek güçleniyor. 2023 hedeflerimize ulaşarak ülkemizi küresel rekabet liginin en üstüne çıkarmayı; ve gençlerimize 2053 vizyonlarını hayata geçirebilecekleri bir Türkiye emanet edebilir hale geleceğiz. 6 Eylül’de başlayan eğitim öğretim faaliyetleri alınan tedbirlere ve kurallara uygun şekilde başarıyla yürüyor. İnşallah önümüzdeki hafta da külliyemizde üniversitelerimizin tamamını kapsayan ortak akademik yıl açılış töreni gerçekleştireceğiz.”

YURT KAPASİTEMİZ 1 MİLYONU AŞKIN

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“Üniversitelerin açılmasıyla öğrenciler barınma ihtiyaçları konusunda yoğun talep ortaya çıktı. Şu gerçeği milletimin dikkatine sunmak istiyorum. Türkiye, dünyanın en fazla sayıda kamu yükseköğrenim öğrenci yurdu ve yatağına sahip ülkesidir. Bunu altını çizerek vurgulamak istiyorum. Son zamanlarda bazı park, bahçe buralardaki bankların üzerinde yatanlar şunu açık ve net söylüyorum, bunların bir kısmının öğrencilikle alakası yok. Bunlar kendilerine göre güya sözde öğrenci. Bunlar aynen Gezi Parkı olayı neyse bunun bir başka versiyonudur.

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1.5 MİLYON ÖĞRENCİYE BURS

Hükümete geldiğimizde ülkemizde 190 olan yurt sayısını 774’e,182 bin olan yatak kapasitesini 719 bine biz çıkardık. Ayrıca özel yurtlarımızın 300 binin üzerindeki kapasitesi de öğrencilerimizin hizmetindedir. Ülkemiz 1 milyonu aşkın yurt kapasitesiyle bu konuda açık ara birincidir. 81 ilin tamamında güzelim yurt binalarımız öğrencilerimizin hizmetindedir. 245 ilçemizde yurtlarımız vardır. Bu yıl yurt başvuruları kurum tarihinin en yüksek rakamı olan 624 bine yükselmiştir. Yapılan başvuruların yüzde 70’ine denk gelen 430 bini yurtlarımıza yerleştirildi. Ailelerinin yanlarında kalmakta olan burs ve kredi olarak biz şu anda 1.5 milyon yaklaşık öğrencimize burs ve kredi veriyoruz. Yurtlarımızın kapasitelerini arttırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”





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ADALETİN ÖLÇÜSÜ SOSYAL MEDYA DEĞİL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe’de düzenlenen Hakim ve Savcı Kura Töreni’ne katıldı. Erdoğan, hakim ve savcılara şöyle seslendi: “Önünüze gelecek her dosyanın içinde en az bir insanın hikayesi olduğunu asla unutmayın. Vazifenizi icra ederken hukukun üstünlüğü ve masumiyet karinesi ilkesine lütfen leke sürdürmeyin. Adaleti sağlamanın ölçüsü sosyal medyadan atıp tutan gerçek niyeti ve kimliği meçhul kalabalıkların tutumu değil, kanundur, nizamdır, mahşeri vicdandır. Vicdanınızla kararlarınız arasına hiç kimsenin hiçbir gücün, hiçbir maddi değerin girmesine müsaade etmeyin.”

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İDARİ SULH KOMİSYONU

Erdoğan, bu adli yılda yapılacak reformları da şu sözlerle anlattı: “İcra konularını aile hukuku alanında çocukla kişisel ilişki kurulmasından tamamen çıkaracağız. Yakında her ilde idari sulh komisyonlarını devreye alıyoruz. Böylece külfeti azaltan, zahmeti kaldıran, yargının iş yükünü düşüren bir alternatif çözüm yolunu daha hukuk sistemine kazandırmayı hedefliyoruz.”