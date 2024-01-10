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İklim değişikliği kangalları da vurdu

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#Sivas#Kangal#İklim Değişikliği
İklim değişikliği kangalları da vurdu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2024 07:00

Kangal köpekleri, Sivas’ta istenilen kar yağışı ve soğuk hava gerçekleşmeyince kışlık postlarına bürünemedi. Tüylerin kalınlaşmamasının nedeninin mevsim kayması olduğu belirtildi. Kangal köpekleri, ani bir hava soğumasıyla 15 gün zorluk çekecek.

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Sivas’ta ocak ayının ortasına gelinmesine rağmen kent genelinde henüz kar yağışı istenilen seviyede görülmedi. Bu durum özellikle Sivas’ta yetiştirilen Kangal köpeklerinin kışlık tüylerine geçişlerini de etkiledi. Eksi 40 dereceye kadar soğuk havalara karşı dayanıklı yapıları ile bilinen Kangal köpeklerinin kasım ayında tamamlanması beklenen kışlık tüy değişimi gerçekleşmedi.

İklim değişikliği kangalları da vurdu

Kangal köpekleri enerji ve protein ihtiyacı karşılandığı ve 17 saat aç kalmadığı sürece soğuktan etkilenmiyor.

‘15 GÜN ZORLANACAKLAR’

Sivas Doğal Irk Kangal Köpeği Sevenler ve Koruyanlar Derneği Başkanı Orhan Yalçınkaya, Kangal köpeklerinin bulundukları ortama ve iklime uyum sağlayabildiğini belirterek, “Yazın yazlık tüylerine ulaşıyorlar ve onlar daha kısa tüy yapısına sahip. Kışın da bu tüyler soğukların artmasıyla iyice uzuyor ve kalınlaşıyor. Post yapısı daha kalın bir duruma geliyor. Ama şu an iklimin kayması ve havaların sıcak gitmesinden dolayı Kangal köpekleri, hâlâ yazlık postlarında duruyor. Bundan dolayı postlarına daha tam ulaşamadılar. Normalde kasım ayında, ocak gelmeden kışlık postlarına ulaşmaları lazım. Ama şu an daha kar da yağmadığı ve hava sıcak olduğu için hâlâ yazlık postlarındalar. Havaların soğuması ile tüy yapılarını daha uzatarak, kışlık postlarına ulaşacaklarına inanıyorum. Mevsim kayması, tüylerin kalınlaşmasını engelledi. Kangallar, bu durumdan etkileniyor. Ani bir hava soğuması sonucu Kangal köpekleri, 15 gün zorlanacaklar” dedi.

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#Sivas#Kangal#İklim Değişikliği

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