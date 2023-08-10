İkiz plaka karışıklığı

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İşinsanı Hakan Bilal Kutlualp, bir süredir kullanmadığı halde HGS kesintileri yaşamaya başladı. Yurtdışında olduğu dönemlerde bile Manisa, Eskişehir, Kocaeli, Yalova ve Çanakkale’den geçiş yaptığı gerekçesiyle hesabından HGS ödemeleri kesilen Kutlualp, cep telefonuna gelen ödeme mesajı üzerine otomatik ödeme talimatı verdiği bankayı aradı. Görevli aynı gün aynı plakalı aracın İstanbul Havalimanı ve Manisa’dan 5’er dakika arayla paralı otoyola giriş yaptığını belirtince tuhaflık ortaya çıkmış oldu. Bunun üzerine plakasına kesilen tüm HGS geçiş ödeme dökümlerini isteyen Kutlualp, işin aslını bir yıl boyunca çözemedi ve kullanmadığı HGS ödemelerine çaresiz devam etti.

GELEN FOTOĞRAFLA ÇÖZDÜ

Önceki gün eski bir dostu, çektiği fotoğrafla “Hakan Ağabey, Samsun’a mı geldin? Bu plaka senin plaka değil mi?” diye internet paylaşımı yapınca gerçek ortaya çıktı. Fotoğraftaki 34 FB 1907 plakayı görünce önce şaşıran Kutlualp, plakanın köşesinde mavi renkli “GE” harflerini gördü. Mercedes Maybach GLS model lüks aracın Gürcistan’dan özel ödemeyle alınmış plaka olduğu anlaşıldı. Başına başka bir terslik gelmesinden endişelenen Kutlualp, avukatı aracılığıyla savcılığa, Emniyet ve Karayolları’na başvurdu. Konuyla ilgili görüştüğümüz işinsanı Hakan Bilal Kutlualp Hürriyet’e şunları söyledi:

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‘TATSIZLIK OLMASIN DİYE’

“Bu arkadaş belli ki bir Türk ve iyi bir Fenerbahçeli. Bu plakayı da fark ödeyerek Gürcistan’dan almış. Böylece plakalarımız ‘pişti’ olmuş. O geçiyor, HGS’si olmadığı için ödemesi aynı plaka olan bana geliyor. Yaklaşık 1 milyon Euro değerindeki bir araca binen kişi böyle üç kuruşluk geçiş ücretine tenezzül etmez. Belli ki farkında değil. Ben parasında değilim zaten. Fakat başka bir tatsızlıkla karşılaşmamak için bu işi çözmemiz gerekiyor. Kendisi beni bulsun, bu sorunu birlikte halledelim.”

ARAÇ SAHİBİNİN DE HABERİ YOK

Otomobilin gerçek sahibinin Kamal Aliyev olmadığı, işinsanı Tuna Aydınmakina olduğu anlaşıldı. Hakan Bilal Kutlualp, daha önce karşılıklı tweet’ler hakkında şunları söyledi: “Bu adamı daha önceden hiç tanımıyorum. Plakaları aynı olduğu için geçen yıl şaka yollu ‘Yarışalım mı abi’ paylaşımına cevaben ben de Cem Yılmaz’ın esprisini yapıp ‘Anahtarını alırım’ dedim. Bir daha da kendisiyle bir irtibatım olmadı. Sonra bu plaka karışıklığı olayı gelişti. Ben o kişinin bu kişi olduğunu da bilmiyordum. Bir Fenerbahçeli olduğu belli olan bir kişiyi de kırmak istemiyorum. Ancak en son “Anahtarı alamadınız ama cezaları almışsınız” paylaşımını üzülerek okudum. Bunun üzerine konu avukatıma iletildi. Kendileriyle temas kuruldu. İlk cevap ‘Size onu yazan da aracı kullanan da ben değilim. Bu kişiyi pazartesiye kadar bulacağım’ şeklinde oldu. Bekliyoruz. Benim amacım asla HGS parasından kurtulmak filan değil. Bir kaza veya farklı bir olayda başımızın derde girmesinin önüne geçmek.”