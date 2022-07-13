İkinci eller pazarda ‘Yeniden kullanım’da

Haberin Devamı

Kadıköy ay sonunda yeni ekonomik düzenin tüm dünyaya getirdiği farklı bir pazara ev sahipliği yapacak. 31 Temmuz Pazar günü kurulacak Yeniden Kullanım Pazarı’nda ikinci el kıyafetler ve bebek eşyaları el değiştirecek. Pazar günü 11.00 ile 19.00 saatleri arasında kurulacak olan “Yeniden Kullanım Pazarı” kullanılmayan giysilerin satışı ya da takası ile ekonomik destek ve geri dönüşümü hedefliyor. Kadıköy’de ikamet edenlerin satıcı olabileceği pazarda hem nakit hem de takas usulü satış yapılabilecek. Pazarda tezgahlar kurayla dağıtılacak. 19 Temmuz’a kadar Kadıköy’de ikamet eden ve ticaretle uğraşmayanlar tezgah açmak için başvuruda bulunabilecek. Satış yapmak istemeyenler ise ürünlerini ücretsiz ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Açık Gardırop İkinci El Mağazası’na bağışlayabilecek. Açık Gardırop, ilçede yaşayan ihtiyaç sahiplerine destek verdiği gibi afet ve yangın gibi acil durumlarda ise giyecekleri dağıtabiliyor.

Haberin Devamı

KIYAFET KİRALAMA YAYGINLAŞACAK

İskandinav ülkelerinde başlayıp önümüzdeki yıllarda yaygınlaşması beklenen sistemlerle artık daha çok kıyafetin mağazalardan kiralanması öngörülüyor. İkinci el ürün dükkanlarının yaygınlaşıp zincir mağazalara dönüşmesi de gelecekte beklenen bir başka yenilik.

GELECEK PAYLAŞIM EKONOMİSİNDE

Dr. Damla Özekan (Yeditepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi): “Senelerce kaynakları hunharca kullanarak ve israf ederek geldiğimiz tüketim boyutunu dünya artık kaldırmıyor. Hem geri dönüşüme hem de ürünlerin bilinçli kullanımına çok ihtiyacımız var. Gelecek artık paylaşım ekonomisinde. Bir gezegende yaşıyoruz ama tüketimimiz bir buçuk gezegenlik. Bir buçuk gezegenlik tüketimimizin bir kısmını birden fazla kez kullanıma sokmak ve bunu bir bilinç olarak geliştirip yaygınlaştırmak, hiç değilse gezegenimizin yükünü bir miktar hafifletmeye destek olacaktır. Belediyelerin öncülüğünde yaygınlaşacak pazar ve benzerleri; yerel yönetimlerin yürüttükleri sürdürülebilirlik çalışmaları ve geliştirmekte oldukları iklim eylem planlarına da katkıda bulunacaktır.”