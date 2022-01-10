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İki kız çocuğunu korumak isterken öldürülen Haydar Can Kılıçdoğan soruşturmasında 2 sanığa dava

#Ankara#Yenimahalle#Haydar Can Kılıçdoğan
İki kız çocuğunu korumak isterken öldürülen Haydar Can Kılıçdoğan soruşturmasında 2 sanığa dava

Ankara'da parkta rahatsız ettikleri D.G. (12) ve A.T. (13) adlı kız çocuklarına yardım etmek isteyen Haydar Can Kılıçdoğan'ı (28) bıçaklayarak öldürdükleri suçlamasıyla tutuklanan Mert T. (17) ve Yunus S. (17) hakkında 'kasten öldürme' suçundan iddianame düzenlenerek dava açıldı. Sanıklara 15'er yıla kadar hapis cezası istendi. Sanıklardan Mert T. ifadesinde Haydar Can'ın küfür ederek üzerlerine doğru geldiğini öne sürdü. İddianamede ifadelerine yer verilen 2 kız çocuğundan D.G. de Mert T. ile Yunus S.'nin kendilerini otururken rahatsız ettiğini belirterek dehşet anlarını anlattı, Haydar Can Kılıçdoğan'ın küfür ettiği iddiasını yalanladı.

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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 31 Ekim 2021'de meydana gelen olayda D.G. ve A.T. adlı kız çocukları, parkta yanlarına gelen Mert T. ve Yunus S.'nin kendilerini rahatsız etmesi üzerine aynı parkta bulunan Haydar Can Kılıçdoğan'dan yardım istedi. Haydar Can, Mert T. ile Yunus H.'nin yanına giderek uyardı. Çıkan kavgada Haydar Can, 6 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Çağrılan ambulansla Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Haydar Can Kılıçdoğan, hayatını kaybetti. Olayın ardından oto tamircide çalışan Mert T. ile Yunus S., yakalanıp çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Haydar Can'ın cenazesi ise Ankara'da toprağa verildi.

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İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak, Mert T. ve Yunus S. hakkında 'kasten öldürme' suçundan iddianame düzenlendi. İddianamede, sanıklardan Mert T.'nin olay günü üzerinde bulunan kazaktaki kan lekesinin Adli Tıp'tan alınan raporda Haydar Can'a ait olduğunun belirlendiği belirtildi.

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Yapılan otopside Haydar Can'ın vücudunda 6 bıçak darbesi tespit edildiği, ölüm nedeninin iç ve beyin zarı kanaması sonucu gerçekleştiği kaydedildi. Mert T. ile Yunus H.'nin sarkıntılıkta bulunarak rahatsız ettikleri D.G. ile A.T.'nin Haydar Can'ın yanına gidip yardım istedikleri, kavganın bu yüzden çıktığı belirtildi.

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'KÜFÜR ETTİ' İDDİASI

Sanıklardan Mert T. ifadesinde iki kızın yanına tanışmak için gittiklerini, tekliflerinin kabul edilmemesi üzerine ayrılırken Haydar Can'ın kendilerine küfür ettiğini iddia ederek, "Yunus'un üzerine yürüdü, vurmaya çalışırken Yunus onu itekledi, yere düştü. Tekrar kalkıp üzerimize yürüdü. Yunus'la ben birer kez vurduk. Koşarak bir kalabalığın geldiğini görünce de korkarak oradan kaçtık. Yunus'ta da bende de bıçak yoktu. Bu şahsı kimin bıçakladığını bilmiyorum" dedi.

Mert T. ayrıca iki kızın belinde bıçak gördükleri yönündeki iddiayı ise kabul etmediğini belirtti. Yunus H. ise ifadesinde, Haydar Can'ın küfür ederek üzerlerine doğru geldiğini öne sürerek, "Üzerime gelince ben onu itekledim. Mert de kavganın içindeydi. Ben kavga sırasında Mert'te bıçak görmedim. Kavga ayrıldıktan sonra gittik. Biz ayrılırken Haydar Can ayaktaydı. Ben veya Mert, Haydar Can'a karşı bıçak kullanmadık. Kimin bıçakla yaraladığını bilmiyorum" dedi.

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'KÜFÜR' İDDİASINA YALANLAMA

İddianamede ifadelerine yer verilen 2 kız çocuğundan D.G. de Mert T. ile Yunus S.'nin kendilerini otururken rahatsız ettiğini belirterek, "Mert T.'nin kavga sırasında elinde bıçak olduğunu gördüm. Haydar Can kendini korumak için elleriyle başını saklamıştı. Elinde bıçak olan şahsın karnına doğru bıçakla hamle yaptığını gördüm. Diğeri de Haydar Can'a tekme atıyordu. Yüzüne de yumruk atmıştı. Bunun üzerine arkadaşımla ben oradan uzaklaştık. Mert T. ile Yunus H. Haydar Can'ın yanından ayrılınca geri döndük. Döndüğümüzde Haydar Can'ın yerde yattığını ve kalbinin altıyla kasık tarafında kanama olduğunu gördüm" ifadesini kullandı.

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D.G. ayrıca, Haydar Can'ın Mert T. ile Yunus H.'ye küfür etmediğini ve kibar bir dille uyardığını söyledi.

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'KİBAR BİR ŞEKİLDE UYARDI'

A.T. de, Haydar Can'ın Mert T. ile Yunus H.'ye küfür etmediğini belirterek, "Gayet kibar bir şekilde bu şahısları uyardı. Amacı bizi korumaktı. Mert önce Haydar Can'ı omzundan ittirdi, daha sonra bıçak çıkardı. Yunus H. ile Haydar Can'ı itekleyip yere düşürdü. Haydar Can yerdeyken Mert elindeki bıçakla vuruyordu" dedi.

15'ER YIL HAPİS TALEBİ

İddianamede, 'kasten öldürme' suçunu işledikleri belirtilen Mert T. ile Yunus S. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 31/3 maddesi gereğince yaşlarının 15-18 arasında olması nedeniyle 12 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame Ankara Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

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#Ankara#Yenimahalle#Haydar Can Kılıçdoğan

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