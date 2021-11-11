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Haydarcan’ın kurtardığı kızlar konuştu: Önce tekme sonra bıçak

#Haydarcan Kılıçdoğan#Bıçak#Saldırı
Haydarcan’ın kurtardığı kızlar konuştu: Önce tekme sonra bıçak

Tacize uğrayan iki kız çocuğunu korumaya çalışırken bıçaklanarak öldürülen Haydarcan Kılıçdoğan soruşturmasında, mağdur kızların ifadeleri ortaya çıktı. Kızlardan D.G. olay anına ilişkin olarak “Önce tekme attılar, Haydarcan yerdeyken bıçakla saldırdılar” dedi.

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HAYDARCAN Kılıçdoğan, 31 Ekim günü, Ankara Batıkent’te tacize uğrayan iki kız çocuğunu korumaya çalıştığı sırada bıçaklandı. Vücudunda 6 bıçak darbesi tespit edilen Kılıçdoğan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Başlatılan soruşturma kapsamında 18 yaşından küçük Mert T. ve Yunus S., ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma devam ederken, taciz mağduru kızların ifadeleri ortaya çıktı.

D.G. isimli kız çocuğu, 31 Ekim günü arkadaşı A.T.’nin doğum günü için buluştuklarını, Batıkent’te bulunan bir AVM’nin önündeki bankta oturdukları sırada, Mert ve Yunus isimli kişilerin tacizine mağdur kaldıklarını anlatarak özetle şunları belirtti: “Tedirgin olduğumuz için, güvenlik güçlerinden yardım istemek için kalktım. Etrafımda güvenlik güçlerinden kimseyi göremedim. Daha önce tanımadığım, ismini olay sırasında öğrendiğim Haydarcan isimli kişiye ‘Abi iki kişi bizi rahatsız ediyor bize yardım etme imkânınız var mı?’ diye sordum. Bunun üzerine Haydarcan ‘Tamam’ dedi, bizi rahatsız eden kişileri göstermemi istedi. Benimle birlikte A.T.’nin yanına geldik. Haydarcan, Mert ve Yunus isimli kişilere nazik bir şekilde ‘Bir sorun mu var?’ diye sordu. Mert, Haydancan’a sert bir şekilde ‘Sorun var, sana ne?’ diye karşılık verdi.

YERDE BIÇAKLAMIŞLAR

Mert arka cebinden, siyah saplı, basınca açılan bir bıçak çıkarttı ve bıçağı açtı. Bıçağı görünce A.T.’nin kolundan tutup bu kişilerin yanından uzaklaştık. Uzaklaştığımız sırada Yunus ve Mert isimli kişilerin Haydarcan’a tekme attıklarını gördüm. Daha sonra Mert’in sağ elinde olan bıçağı görmüştüm. Haydarcan yerde bulunduğu sırada vurulduğunu gördüm. Ancak vurduğu sırada elinde net bıçak olduğunu görmedim. Daha sonra Haydarcan’ın durumunu merak ettiğim için tekrar bu kişilerin yanına gittik. Gittiğimizde Haydarcan’ın göğüs ve kasık kısmında kanama olduğunu gördüm. Yunus ve Mert gitmişti.” A. T. de ifadesinde benzer açıklamalarda bulundu.

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#Haydarcan Kılıçdoğan#Bıçak#Saldırı

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