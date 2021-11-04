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İnsanlık öldü, Haydarcan değil...

#Haydarcan#Kahraman#Taciz
İnsanlık öldü, Haydarcan değil...

Taciz edilen 12 ve 13 yaşındaki iki kız çocuğunu korumak isterken Mert T. ve Yunus H. tarafından bıçaklanarak öldürülen Haydarcan Kılıçdoğan, son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı. Cenaze töreninde bir kişinin kalabalığa “Haydarcan ölmedi, insanlık öldü” diye seslenmesi dikkat çekti.

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ANKARA’nın Yenimahalle ilçesi Batıkent semtinde, geçen pazar günü, kafede doğum gününü kutlayan iki kız çocuğu, bir anda dışarı çıkıp o sırada oradan geçen Haydarcan Kılıçdoğan’dan (28), iki kişinin tacizine uğradıklarını söyleyerek yardım istedi. Kılıçdoğan, kızları taciz ettiği ileri sürülen ve peşlerinden dışarı çıkan Mert T. (17) ile Yunus H.’yi (17) uyarınca, kavga çıktı. Kılıçdoğan 6 yerinden bıçaklandı. Çağrılan ambulansla Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Kılıçdoğan kurtarılamadı. Olayın ardından, oto tamircide çalışan Mert T. ile Yunus H. gözaltına alındı. Kavga sırasında Kılıçdoğan’ı Mert T.’nin bıçakladığı belirlendi. Mert T. ile Yunus H., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İnsanlık öldü, Haydarcan değil...

‘OĞLUM YARDIMSEVERDİ’

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Songül ve Nurettin Kılıçdoğan çiftinin iki çocuğundan biri olan Haydarcan Kılıçdoğan’ın otopsi işlemleri tamamlandı. Haydarcan’ın cenazesi, ailesine teslim edildi. Cenaze daha sonra törenin yapılacağı Batıkent’te bulunan Pir Sultan Abdal Cemevi’ne götürüldü. Baba Nurettin Kılıçdoğan, burada taziyeleri kabul etti. Törenin ardından Haydarcan’ın cenazesi Karşıyaka Mezarlığı’na götürülerek toprağa verildi.

Cenazede güçlükle ayakta duran anne Songül Kılıçdoğan,  “Hiç böyle düşünmemiştik, aklımızdan geçmiyordu. Hayalimiz böyle değildi. Oğlum bu kadar yardımseverdi. Belaya gitmedi, bela onu buldu. Oğlum ölmedi, melek oldu” dedi. Anne Songül Kılıçdoğan, tören sırasında oğlunun tabutunun önünde oturup gözyaşı döktü. Törene katılan bir kişi de kalabalığa seslenerek “Haydarcan ölmedi, insanlık öldü” diye konuştu.

İnsanlık öldü, Haydarcan değil...

‘BABA BIÇAKLANDIM’

HAYDARCAN’ın kuzeni Eren Öztaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Haydarcan’ın iki kız çocuğuna yardım ederken bıçaklandığını hatırlatarak, “Olayın ardından babasını kendisi aramış, cep telefonundan ‘Ben bıçaklandım’ diyor. Babası da bizi arayınca olay yerine gittik. Ben gittiğimde Haydarcan’ı ambulansa bindiriyorlardı. Direkt öldürmek için bıçaklamışlar. Biz koşarak güvenlik güçleri ile birlikte saldırganları yakaladık. Bıçağı atmışlardı, montlarını atıyorlardı” dedi.

‘ÇOCUĞUMLA GURUR DUYUYORUM’

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BABA Nurettin Kılıçdoğan, “Oğlum orada gezerken iki kız çocuğu tacize uğruyor. Kız çocukları ‘ağabey bize yardım et’ diyorlar. Oğlum da ‘Gençler ayıp oluyor, yapmayın’ diyor. Bunu demesiyle saldırmaları bir oluyor. Çocuğumla gurur duyuyorum. Ölmesini hazmedemiyorum ama her insanın yapması gereken şeyi yaptığına inanıyorum. Ne mutlu ki bana böyle bir çocuk yetiştirebilmişim. Duyarlı çocuk yetiştirmişim” dedi.

‘KIZIMIZI KORURKEN CANINDAN OLDU’

Haydarcan Kılıçdoğan’ın korumaya çalıştığı iki kızdan biri olan D.G.’nin annesi Y.G., üzücü olayla ilgili konuştu. Y.G., “Çocuklarımız kendilerini rahatsız eden kişilerden uzaklaşmasını istiyor. Bu sırada yanlarından geçen Haydarcan’dan yardım istiyor. Haydarcan da ‘Tamam kardeşim’ diyerek saldırganların yanlarına gidiyor. Kendilerini uyarırken bıçaklı saldırıya uğruyor. Haydarcan kızlarımızı korurken canından oldu. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Her zaman Haydarcan’ın ailesinin yanındayız” ifadelerini kullandı.

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#Haydarcan#Kahraman#Taciz

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