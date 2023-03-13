İki kardeşin acı hikayesi... '40 yıllık eşya için çocuklarımı öldürdüler'

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Hatay'ın Antakya ilçesinde abi kardeş Servet ve Hüseyin Cünedioğlu eşya almak için kuzenlerinin evimde sıkıntı yok dediği hasarlı binaya girdiler. Hatay'daki 6.4 depremde abi kardeş enkaz altında kalarak can verdiler. İki oğlunu da kaybeden acılı anne oğullarının ölümünün arkasındaki gerçekleri CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'e anlattı.

Acılı anne, Savaş'ın ailesi ile uzun yılardır konuşmadıklarını belirterek "Savaş, amcalarının çocuğu. Sabah 8'de gelmiş, evlerinden eşya çıkarmak için oğullarımı çağırmış. Oğlum Hüseyin abisine engel olmuş. Servet gitmiş. Sabah Hüseyin de abisinin peşine gitti. Gitme dedim dinlemedi. Sonra kızım geldi anne abimler nerede dedi. Antakya'ya gittiğini söyledim. Kızım Antakya'da deprem olmuş abimler enkaz altında kalmışlar anne dedi. Sonra siz canlı yayın yaptınız. Ben de izliyorum. Diyorum şimdi canlı çıkarlar. Bekledim bekledim sabaha kadar. Enkazda 15 gün kalan da var canlı çıktı. Sonra maalesef meğer benim çocuklarım ölmüşler haberim yok. Biz Savaş'ın ailesi ile yıllar önce küstük. Ne onlar bize gelirler ne de biz onlara gideriz. Niye şimdi geldiniz? Çocuklarımı öldürmek için mi? Benim çocuklarım Allah rızası için gittiler. İşleri vardı, Hüseyin'i İstanbul'da patronu aradı işe gidecekti. Maalesef gidemedi. O gün markette çalışıyordu işeten çıktı gitmek için. Oğlum Hüseyin askerden yeni dönmüştü. Yaza nişan yapacaktım oğluma" dedi.

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İKİ KARDEŞİN ACI HİKAYESİ

Servet Cünedioğlu 34 yaşında 5 çocuk babasıydı. Kardeşi Hüseyin Cünedioğlu ise 27 yaşındaydı ve manken olmayı hedefliyordu.

Servet Cünedioğlu'un acılı eşi ise "Antakya yerle bir oldu gitmesini istemiyordum. Nasıl gider? Bir şey olmaz dedi. bir iki saatlik işimiz var dedi. Sadece koltuk takımı ile bir kaç beyaz eşya var onları çıkaracağız dedi. Gitmişler eşime, kapı kollarını bile söktürmüşler. Kuzenleri her işi yaptırmış orada onlara. Bunları yapmasaydı belki gelebilirlerdi. Depreme yakalanmayabilirlerdi. Kocamın elinden her iş gelir. Eşim Servet kimseye hayır diyemez zaten, yapar hemen yardım eder. Oraya da gitti. Kuzenleri Savaş o enkazdan sağ çıktı. Onlar çıkmadı" diyerek acısını anlattı.

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"KİMSE GİTMESİN, HAYATINI BİR HİÇ UĞRUNA TEHLİKEYE ATMASIN"

İki kardeşin annesi ise "Eşya gelir gider yerine ama bir insan gelmez. İnsan dilenci olur eşyasını alır yine de" diyerek hasarlı evlere girmenin tehlikeli olduğunu dile getirdi. Servet Cünedioğlu'un eşi ise Servet bizim her şeyimizdi, Biz yaşayamayız artık. Kimse gitmesin, hayatını bir hiç uğruna tehlikeye atmasın" ifadelerini kullandı.