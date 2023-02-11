İki aile yeniden doğdu

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Hatay’ın İskenderun ilçesine bağlı Çay Mahallesi’ndeki Arzu Apartmanı depremde yerle bir oldu. Enkaz yığınına dönen 5 katlı apartmanda can kurtarmak için zamana karşı yarış başladı. Depremin 5’inci gününde mucize yaşandı. Sabah saatlerinde yerleri belirlenen ve ses veren Oktay ailesine ulaşılması için çalışma başlatıldı. Depremden 102 saat sonra 4’ü kadın 6 kişilik Oktay ailesi enkazdan sağ çıkarıldı.

‘SESİMİ DUYAN VAR MI?’

Oktay ailesinin sağ çıkarılmasından hemen sonra arama kurtarma ekipleri, yeniden çalışmalara başladı. Hürriyet ekibinin de tanıklık ettiği çalışmalarda önce ekipler, “Sesimi duyan var mı?” ve “Kimse var mı?” çağrısı yaptı, kısa bir sessizlik yaşandı. Ve ardından “Bİz buradayız” yanıtı geldi. Önce sesin geldiği nokta belirlenip enkazda delik açıldı. Açılan yaşam deliğinden ikisi de emekli polis olan karı-koca Raziye ve Hacı Murat Kılınç’a ulaşıldı. İkisi de aynı noktadaydı. Zamana karşı başlayan çalışmaların ardından Raziye ve Murat Kılınç, depremden 107 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. Alkışlar, sevinç gözyaşları arasından enkazdan çıkarılan Kılınç çifti, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Murat Kılınç, ambulansa götürülürken sedye üzerinde iki elini havaya kaldırarak, herkese teşekkür etti.

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Enkazdan sağ çıkarılan Kılınç ailesinin Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği son sınıf öğrencisi Sude Kılınç, depremden 2 gün önce Sakarya’ya gitmişti.

‘HOŞ GELDİNİZ ANNE BABA’

Deprem haberini duyar duymaz telefona sarılıp annesi ve babasını aradı ancak ulaşamadı, İskenderun’a koştu. Anne-babasının yaşadığı Arzu Apartmanı yerle bir olmuştu. Çaresizce 5 gün boyunca enkaz altında kalan anne babasından haber bekledi. Umutların tükendiği anda, depremden 107 saat sonra anne-babasına ulaşıldı. Gözyaşları içinde anne-babasının enkazdan çıkarılmasını izleyen Sude, “Hoş geldiniz anne baba” diyerek, sevinç gözyaşlarını döktü. Arzu Apartmanı enkazında Yunanistan, Japonya, Macaristan, Özbekistan’dan gelen arama kurtarma ekipleri ve AFAD, Jandarma, güvenlik koruyucuları, AKUT, İHH, farklı belediyelere bağlı itfaiye ekipleri de çalışmalarda görev aldı.

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99. SAAT

ENKAZ ALTINDAKİ MİNİK AYFER’İN İLK İSTEĞİ: ŞARKI AÇAR MISINIZ







Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin itfaiye ekipleri, depremin 99’uncu saatinde bir mucizeye daha tanıklık etti. İtfaiye arama kurtarma ekibi, Kahramanmaraş Bahçelievler Mahallesi’nde 15 yaşındaki Ayfer’i enkaz altından sağ kurtardı. Sismik ses dinleme ile hayat belirtisi alınmasının ardından zamana karşı yarışan ekipler, binada uzun koridor açarak Ayfer’in bulunduğu noktaya ulaştı. 10 saat süren kurtarma sırasında itfaiye erleri, bilincini açık tutmak için sürekli genç kızla konuşarak, sorular sordu. Ayfer, şarkıcı Zeynep Bastık’ın söylediği ‘Gül Beyaz Gül’ şarkısını dinlemek istedi, dondurmayı özlediğini söyledi. İtfaiye erleri de genç kıza cep telefonundan açtıkları şarkıyı dinletti ve konuşa konuşa enkazdan çıkardı. İtfaiye erleri, Ayfer’e birlikte dondurma yeme sözü verdi.

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KARDEŞİ DE KURTARILDI

Antalya itfaiyesi, ardından aynı enkazda Ayfer’in kardeşi 13 yaşındaki Fatma’dan da hayat belirtisi aldı. Kurtarma çalışmalarına yoğunlaştıran itfaiye erleri, 101’inci saatte Fatma’yı da kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

‘Hayatları boyunca yanlarındayım’

Olayın haberini alan şarkıcı Zeynep Bastık, Ayfer ve kardeşine ulaştıklarını belirterek şu açıklamayı yaptı: “Ailesini yakınlarını kaybettiğini öğrendik. Çok çok üzgünüm. En kısa sürede bir araya geleceğiz Ayfer’le. O şarkı, konser ne isterse. Kız kardeşiyle birlikte eğitim hayatları boyunca maddi manevi yanlarında olacağıma da söz veriyorum. Ayfer sayende tarifsiz duygular içindeyim. Sana ve kardeşine sarılmak için gün sayacağım.”

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101. SAAT

MİNİK TANEM BABASINA BÖYLE SESLENDİ: SENİ SEVİYORUM







Hatay’ın Defne ilçesi Armutlu Mahallesi’nde arama kurtarma çalışması yapan İstanbul İtfaiyesi, 43 yaşındaki Cem Okur ile enkaz altında kalan 8 yaşındaki kızı Tanem Okur için seferber oldu. Büyük titizlikle yürütülen arama kurtarma çalışmasında, nefesler tutuldu ve her an çökme potansiyeli bulunan enkazın üzerinde ağırlık yapan itfaiye dışındaki herkesin enkazı boşaltması ve sessiz olmaları istendi.

‘BEN DE YARDIM EDECEĞİM’

Tam 101 saat yaşam mücadelesi verdiği enkazın altından uzun uğraşlar sonucu çıkarılan küçük Tanem ve babasına ilk müdahale Esenyurt Belediyesi’nin sağlık personeli tarafından yapıldı. Ardından hastaneye sevk edilen küçük Tanem ambulansa bindirilirken, “Babacım seni seviyorum, ben çok iyiyim” derken, sağlık çalışanlarına sorduğu ilk soru “Orada su içecek miyiz?” oldu. Baba Cem Okur ise sağlık çalışanlarına teşekkür edip, “Toparlanayım ben de insanlara yardım edeceğim” dedi.

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103. SAAT

SİZ BİR MELEKSİNİZ









Hatay’da arama kurtarma çalışmalarına devam eden ekipler, Kırıkhan Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir binanın enkazından ses gelmesi üzerine çalışma başlattı. Almanya’dan gelen İSAR ekipleriyle birlikte koordineli çalışan İzmit Belediyesi Arama Kurtarma (İZBAK) timi, 3 çocuk annesi 42 yaşındaki Zeynep Baysel’i depremin 103. saatinde enkaz altından sağ çıkardı. Kurtarılan kadın, sağlık ekiplerine teslim edildi. Baysel’in eşi ve çocuklarının da enkaz altında kaldığı, ekiplerin onları da kurtarmak için var güçleriyle çalıştığı öğrenildi.

Büyük sevinç yaşayan Zeynep Baysel’in yakını ise gözyaşlarına boğuldu. Ekiplere sarılan kadın, onların ellerini öptü, “Allah eksikliğinizi vermesin, siz bir meleksiniz. Siz meleksiniz. Zeynep’in sesi burada. Hepinize kurban olurum, ölürüm” ifadelerini kullandı.

103. SAAT

ELDEN ELE YAŞAMA TAŞIDILAR









Adıyaman’da bulunan Yavuz Selim Mahallesi’ndeki çöken binadan 103’üncü saatte Siirt Belediyesi ekiplerinin de desteğiyle, 5 yaşındaki Zeynep Asel sağ olarak çıkarıldı. Zeynep Asel, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

104. SAAT

YAŞAM KORİDORUYLA HAYATA TUTUNDU









Bursa’dan bölgeye giden Mudanya Arama Kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş Elbistan'da yıkılan 5 katlı bir binanın enkazında yürüttüğü çalışmalar sırasında ses duydu. Çalışmalarını bu noktada yoğunlaştıran ekipler, yaşam koridoru açıp uzun uğraşlar sonucu Suriye uyruklu 8 yaşındaki Fatma’ya ulaştı. Ekiplerin uyanık kalması için sürekli konuştuğu Fatma, dün saat 12.30 sıralarında, depremin 104’üncü saatinde enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Fatma, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ekipler tarafından sedyeyle ambulansla taşınarak hastaneye kaldırıldı.



84./105. SAAT

HAYATA PENÇE ATTILAR









Deprem bölgesindeki iki farklı şehirde iki farklı çocuğun enkazdan çıkarılma hikâyesi herkes için bir büyük umut oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri Hatay Antakya'daki Armutlu Mahallesi’nde 8 katlı apartmanın enkazı altında kalan 13 yaşındaki Kerem Ezer’i büyük bir çaba sonucu kurtardı. Beşiktaşlı olduğu öğrenilen Kerem'e kurtarma ekibindekiler Beşiktaş maçına götürme sözü de verdi. Bir başka mucize ise Adayaman'da yaşandı. 105 saat sonra enkazın altında ulaşılan anne ve 4 yaşındaki çocuğu Yağız kurtarıldı. Beşiktaşlı olduğu öğrenilen ve jelibon isteyen Yağız'ı kurtarma ekibi 'en büyük Beşiktaş' diye karşıladı.

108. SAAT

ÜÇ AKRABA BİR ENKAZ









Gaziantep Nizip'teki 8 katlı 30 daireden oluşan Furkan Apartmanı da yıkıldı. Dinleme çalışması yapan ekipler dün sabah saatlerinde bir dairede beraber yaşayan Suriye uyruklu 10 kişilik akraba grubunun 3 ferdinden ses aldı. Titizlikle çalışan ekipler önce Ahmet El Musa (6) isimli küçük çocuğu çalışmaların 108'inci saatinde enkazdan çıkardı. Sedyeyle ambulansa taşınan çocuğu babası sarılarak öptü. Ardından ise Mustafa Şirhat (22) kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Ela Şirhat’ın (17) bacağının Enkaz parçalarına sıkıştığını belirleyen ekipler birkaç saatlik mücadelenin ardından genç kızı sıkıştığı yerden kurtardı. Acılı genç kız, çok acıktığını belirterek çalışmalar sırasında ekiplerden döner istedi. Genç kızın istediği dürüm döneri kısa sürede tedarik eden ekipler daha sonra onu ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

108 SAAT SONRA SİSMİK MUCİZE

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri, sismik akustik dinleme cihazı ile yaptıkları dinlemede, Hatay'da Yavuz Sultan Selim Caddesi'ndeki enkazdan ses aldı. Hemen kurtarma çalışmasına başlayan arama-kurtarma ekipleri, 4 kişilik ailenin sağ olduğunu tespit etti. Zamana karşı yarışan ekipler, 3 saatlik çalışmanın ardından Neslihan Karadeniz (41) ve çocukları Fatma (21), Münire (15) ve Ramazan'ı (7) enkazdan kurtardı. Anne ve 3 çocuğu, sağlık ekiplerine teslim edildi.

109. SAAT

HAYATA EL VERDİ









Kahramanmaraş’ta yıkılan bir binanın enkazında çalışmalarını sürdüren Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği (ANDA) ekipleri, Kazım isimli vatandaşı 109 saat sonra sağ çıkardı. Kazım’ın kurtarıldığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde Kazım’ın kurtarma ekibinden bir kişinin kolunu sıkı sıkı tuttuğu anlar yer aldı.

110. SAAT

HOŞ GELDİN ŞEVKET AMCA







Adıyaman’ın Alitaş Mahallesi Menekşe Apartmanı’nda depreme yakalanan Şevket Fırat’ın (71) enkazdan kurtarılması için çalışma başlatıldı. Tatvan Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ekipleri, Şevket Fırat’ı 110 saat sonra sağ olarak kurtararak bir mucizeyi gerçekleştirdi. Yaralı olarak çıkarılan Fırat hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken, enkazda arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.



114. SAAT

MELTEM YENİDEN DOĞDU

TÜRK VE MAKEDON EKİPLER EL ELE VERDİ









Deprem felaketinin en çok etkilediği illerden biri olan Adıyaman’da Türk ve yabancı ekipler aralıksız çalışarak hayat kurtarmaya çalışıyor. Bunun bir örneği de dün gece saatlerinde yaşandı. Kuzey Makedonya’dan yardıma gelen arama-kurtarma ekibiyle bölgedeki Türk ekiplerin saatler süren ortak çalışması sonrasında bir apartmanın enkazında 38 yaşındaki Meltem Ünsal isimli vatandaşa sağ olarak ulaşıldı. 114 saat sonra enkazdan çıkarılan kadına ilk müdahaleyi yapan UMKE ekipleri daha sonra ambulansla hastaneye götürdü.

115. SAAT

ÖNCE 6 YAŞINDAKİ KÜBRA SONRA HAMİLE ANNESİ

BUNUN ADI MUCİZE







Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Gaziantep Nurdağı’nda, depremden 115 saat sonra tam anlamıyla bir mucize yaşandı. İlçedeki 4 katlı Zeynep Apartmanı’nın enkazından alınan ses üzerine çalışma yapmaya başlayan ekipler önce 6 yaşında Kübra Kaya isimli kız çocuğunu kurtardı. Çalışmalarına hız veren ekipler daha sonra anneye de ulaştı. 6 aylık hamile olan Zahide Kay da 115 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Bu iki güzel haber ilçedeki tüm insanlar için büyük bir sevinç ve umut oldu.