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Ä°ÄŸrenç olayda yeni geliÅŸme! Bisikletli çocuk tacizcisi, 3 yÄ±l 9 ay hapis cezasÄ± verilerek, tahliye edildi

#Istanbul#Bahçelievler#ÇocuÄŸa Taciz

BahÃ§elievler'de bisikletle dolaÅŸarak kÄ±z Ã§ocuklarÄ±nÄ± cinsel istismar ettiÄŸi iddiasÄ±yla yargÄ±lanan Mecit G.'ye (46), 'SarkÄ±ntÄ±lÄ±k suretiyle cinsel istismar' suÃ§undan 3 yÄ±l 9 ay hapis cezasÄ± verildi. Mahkeme, tutuklulukta geÃ§irilen sÃ¼reyi gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alarak tahliye kararÄ± verdi.Â

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BakÄ±rkÃ¶y 48. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gÃ¶rÃ¼len karar duruÅŸmasÄ±na, tutuklu sanÄ±k Mecit G., SEGBÄ°S ile baÄŸlandÄ±. DuruÅŸma salonunda Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlÄ±ÄŸÄ± da avukatÄ± hazÄ±r bulundu. DavanÄ±n esasÄ±na iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±klayan Cumhuriyet savcÄ±sÄ±, sanÄ±ÄŸÄ±n 'SarkÄ±ntÄ±lÄ±k suretiyle cinsel istismar' suÃ§undan 3 yÄ±ldan 8 yÄ±la kadar hapis cezasÄ±yla cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti.Â 

"AÄ°LEM VE Ã‡OCUKLARIM VAR"

Tutuklu sanÄ±k Mecit G., savunmasÄ±nda "Ailem ve Ã§ocuklarÄ±m var. Bakmakla yÃ¼kÃ¼mlÃ¼ olduÄŸum kiÅŸiler var. Zor durumdayÄ±m. Tahliyemi ve beraatÄ±mÄ± istiyorum" dedi.

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DuruÅŸmada sÃ¶z alan Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlÄ±ÄŸÄ± avukatÄ±, sanÄ±ÄŸa takdir indirimi uygulanmamasÄ± gerektiÄŸini belirterek, "SuÃ§u iÅŸlediÄŸi sabittir. Sorun suÃ§un cinsel taciz mi, yoksa sarkÄ±ntÄ±lÄ±k mÄ± olduÄŸu. SanÄ±k maÄŸdurun Ã§ocuk olduÄŸunu biliyor. Bunu birden fazla kiÅŸiye yaptÄ±ÄŸÄ± da gÃ¶rÃ¼lmektedir" dedi.

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Mahkeme, 'SarkÄ±ntÄ±lÄ±k suretiyle cinsel istismar' suÃ§undan 3 yÄ±l 9 ay hapis cezasÄ± ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na karar verdi. Takdiri indirimi uygulanmayan mahkeme, tutuklulukta geÃ§irilen sÃ¼reyi gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alarak tahliye kararÄ± verdi.Â 

"BÄ°SÄ°KLETÄ°YLE Ã‡OCUKLARI TAKÄ°P ETTÄ°"

Dava konusu olay, 14 yaÅŸÄ±ndaki B.B.'nin, 31 AralÄ±k 2021 gÃ¼nÃ¼ BahÃ§elievler'de bisikletle dolaÅŸan bir ÅŸÃ¼phelinin kendisini taciz ettiÄŸi iddiasÄ±yla ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Ã‡ocuÄŸun ÅŸikayeti Ã¼zerine Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ã‡ocuk Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, 60 farklÄ± iÅŸ yerine ait gÃ¼venlik kamera gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini inceleyerek, sanÄ±k Mecit G.'nin kimliÄŸini tespit etti. Ä°ncelenen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde, bisikletiyle yÃ¼rÃ¼yen sanÄ±ÄŸÄ±n, BaÄŸcÄ±lar ve BahÃ§elievler'de 18 yaÅŸÄ±ndan kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±z Ã§ocuklarÄ±nÄ± sokak ve caddelerde uzun sÃ¼re takip ettiÄŸi belirlendi. Mecit G.'nin bisikletin direksiyonunu kÄ±z Ã§ocuklarÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne kÄ±rÄ±p, onlarla sohbet etmeye Ã§alÄ±ÅŸarak, taciz ettiÄŸi ortaya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan sanÄ±k, 21 Ocak'ta tutuklandÄ±. Mesut G. hakkÄ±nda 'SarkÄ±ntÄ±lÄ±k suretiyle cinsel istismar' suÃ§undan 3 yÄ±ldan 8 yÄ±la kadar, 'Ã‡ocuÄŸa karÅŸÄ± cinsel taciz' suÃ§undan ise 6 aydan 3 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± talebiyle dava aÃ§Ä±ldÄ±.

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