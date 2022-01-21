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Bisikletle dolaşarak çocukları taciz eden sapık tutuklandı

#Bağcılar#Bahçelievler#Çocuğa Taciz
Bisikletle dolaşarak çocukları taciz eden sapık tutuklandı

Bağcılar ve Bahçelievler'de bisikletle dolaşarak çocukları taciz ettiği öne sürülen Mecit G. "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklandı.

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14 yaşındaki B.B., 31 Aralık 2021 günü Bağcılar'da bisikletle dolaşan bir şüphelinin kendisini taciz ettiğini belirterek şikayetçi oldu. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı. Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri 60 farklı iş yerine ait güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Olayla ilgili ifade veren mağdur B.B (14), "31 Aralık günü saat 17:45 sıralarında okuldan eve dönerken minibüsten evin yukarısında indikten sonra yürümeye başladım. Bu esnada arkamdan biri seslendi. Dönüp baktığımda bisikletli bir kişinin seslendiğini gördüm. İlk olarak orada metro istasyonu olup olmadığını sordu. Kendisine tarif ettikten sonra işe gidip geldiğini, yeni evlendiğini, kadınları tanımadığını, kadınları gördüğünde mutlu olduğunu söyledi. Ardından da bakire olup olmadığımı, cinsel ilişkiye girmek isteyip istemediğimi sordu. Konunun farklı yerlere gittiğini söyleyip, yanından ayrılmak istedim. Ancak eli cebinde olan bisikletli şahıs kolumdan tutarak ayrılmama izin vermedi. Cep telefonumdan acil arama ile babamı aradım. Dalgınlığından istifade ederek kaçtım" diye konuştu.

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Çocuk Şube Müdürlüğü Ekiplerince incelenen görüntülerde, bisikleti elinde götüren ve yürüyen bir şüphelinin Bağcılar ve Bahçelievler'de 18 yaşından küçük kız çocuklarını sokaklarda ve caddelerde uzun süre takip ettiği, bisikletin direksiyonunu kız çocuklarının önlerine kırarak, onlarla sohbet etmeye çalıştığı ve kız çocuklarını taciz ettiğini tespit etti.

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"ŞEYTANA UYDUM"

Şüpheli Mecit G. 16 ocakta gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi. İfade veren Mecit G, "Ben kimseye metro istasyonunun nerede olduğunu sorup sormadığımı hatırlamıyorum. Ben ifadesi okunan kız çocuğuna yeni evlendim, kadınları görünce mutlu oluyorum, sen bakire misin, seninle cinsel ilişki yaşayalım mı? gibi şeyler sormadım. Bu şekilde soruları kimseye soramam. Kaldı ki küçük bir kız çocuğuna bu şekilde şeyler sorayım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Ben olay tarihinde kimseyle konuşmadım. Ben olay tarihinde Mahmutbey yolunda bisiklet elimde olarak eve gidiyordum. Yolda esmer, benim boylarımda, başı kapalı, 19-20 yaşlarında bir bayan şahıs yoldan geçenlere kirazlı metro istasyonunun yerini soruyordu. Ben de kendisine yaklaşıp Kirazlı Metro istasyonunun yerini tarif ettim. Sonra ben bu kıza arkadaşlık teklifinde bulundum ancak kız olmaz diyerek beni reddetti. Sonrasında ben oradan ayrılarak eve gittim. Bu anlattığım olay dışında benim konuştuğum veya arkadaşlık teklif ettiğim kimse yok. Ben neden bu şekilde bir şey yaptığımı bilmiyorum. Yaptığımdan çok pişmanım. Bir kere şeytana uydum" ifadelerini kullandı.

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Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Mecit G'.yi "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklayarak cezaevine gönderdi.

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#Bağcılar#Bahçelievler#Çocuğa Taciz

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