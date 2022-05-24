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Yasemin K., yaklaÅŸÄ±k iki yÄ±l Ã¶nce kÄ±zÄ±nÄ±n kendisinden zorla alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve o gÃ¼nden sonra psikolojisinin bozulduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼. KÄ±zÄ±nÄ± kaÃ§Ä±ran kiÅŸilerin, kendisine de ÅŸiddet uyguladÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia eden Yasemin K., Ã§ocuÄŸunun bir koruyucu aileye verildiÄŸini sÃ¶yledi.Â

"KIZIMI, BORULARDA, PRÄ°ZLERDE ARIYORUM"

Yasemin K., "KÄ±zÄ±mÄ± bulamÄ±yorum. Sinir sistemim bozulduÄŸu iÃ§in Ã¶fkemi insanlardan Ã§Ä±karÄ±yorum. KÄ±zÄ±mÄ± 1.5 yÄ±ldÄ±r gÃ¶remiyorum. Daha Ã¶nce bÃ¶yle deÄŸildim, kendimi tanÄ±yamÄ±yorum. Ä°nanÄ±n bÃ¶yle olmasÄ±nÄ± istemiyorum ama, herhalde Ã§ocuÄŸumu alana kadar bÃ¶yle olacaÄŸÄ±m. Tedavi iÃ§in gitmediÄŸim doktor kalmadÄ±, ama olmuyor. ArtÄ±k kÄ±zÄ±mÄ± doÄŸalgaz borusunda, prizlerde, deliklerde arÄ±yorum. Ã‡ok kÃ¶tÃ¼ bir ÅŸey, ben bu deÄŸildim. Sanki baÅŸkasÄ± bana uzaktan yaptÄ±rÄ±yor" diye konuÅŸtu.

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BIÃ‡AKLA TEHDÄ°T ETTÄ°

Yasemin K., geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l 22 AralÄ±k'ta, Cebeci Mahallesi'nde yol kenarÄ±nda yÄ±ÄŸÄ±lÄ± halde bulunan tuÄŸlalarÄ±, park halindeki bir otomobile fÄ±rlatmÄ±ÅŸtÄ±. Yasemin K., bu kez apartmandaki komÅŸularÄ±nÄ±, bÄ±Ã§akla tehdit etti. KaldÄ±rÄ±m taÅŸÄ± ve evindeki tabaklarÄ±, alt kat komÅŸusunun penceresine fÄ±rlatarak, zarar vermeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

Yasemin K., kontrolÃ¼nÃ¼ tamamen kaybederek pencere demirlerine Ã§Ä±kmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Yasemin K., komÅŸularÄ± tarafÄ±ndan sakinleÅŸtirilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±.Â

"KORKUDAN Ã‡OCUKLARI DIÅžARI Ã‡IKARAMIYORUM"

Yasemin K.'nÄ±n komÅŸularÄ±ndan Mehmet Ã–ÄŸÃ¼t, korkudan Ã§ocuklarÄ±nÄ± dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±karamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek "BÄ±Ã§akla tehdit ediyor. Ã‡ocuklar pazartesi gÃ¼nÃ¼ nasÄ±l okula gidecek, inanÄ±n bilmiyoruz. Suyunu aÃ§Ä±k bÄ±rakÄ±yor, evimizi su basÄ±yor. Gece 02:00 ile 03:00 arasÄ± taÅŸla binanÄ±n kapÄ±sÄ±na vuruyor, 'Benim kapÄ±mÄ± aÃ§Ä±n' diyor. BirkaÃ§ kez karakola gidip ÅŸikayetÃ§i olduk. HiÃ§bir ÅŸey olmadÄ±, geri geliyor" dedi.Â

"BÄ°ZE YAPMADIÄžI KALMADI"

DiÄŸer apartman sakini Volkan Ã–ztÃ¼rk ise, "Gece 01.00'den sonra mÃ¼ziÄŸin sesini sonuna kadar aÃ§Ä±yor. Ä°lerleyen saatlerde kaldÄ±rÄ±m taÅŸlarÄ±nÄ± binaya fÄ±rlatÄ±yor. KomÅŸularÄ±na zarar vermeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Ã–yle bir hale geldi ki, Sultangazi Ä°lÃ§e Emniyeti bizim binaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. BirÃ§ok kez ÅŸikayetÃ§i olduk, 2-3 ay cezaevinde kaldÄ±ÄŸÄ± bir dÃ¶nem oldu. BÃ¶yle biri deÄŸildi ama, son 2 yÄ±ldÄ±r bize yapmadÄ±ÄŸÄ± kalmadÄ±. MÃ¼dahale etsek haksÄ±z duruma dÃ¼ÅŸeceÄŸiz, Ã§aresiz kaldÄ±k" dedi.Â

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"TEDAVÄ° GÃ–RMESÄ° GEREKÄ°YOR"

KomÅŸularÄ±ndan Zeynel AnaÃ§ ise, "Normalde kendisi iyi bir insandÄ±r. Ama bir madde kullanÄ±yor. Kriz geldiÄŸinde komÅŸularÄ±na zarar veriyor. Tedavi gÃ¶rmesi daha uygun olacak, yetkililerden bu konuda yardÄ±m bekliyoruz" diye konuÅŸtu.

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