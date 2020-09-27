İETT şoförleri isyan etti: Lütfen bize yardımcı olun!

İETT otobüs şoförleri her gün yüzlerce yolcuyu kurallara uymaları konusunda uyarmak durumunda kalıyor. Otobüse maskesiz binenler, dolu otobüse ısrarla binmeye çalışanlar şoförlere zor anlar yaşatıyor. 15 yıldır İETT şoförlüğü yapan Alper Akgün, “İETT olarak sürecin farkındayız. Her şeyin bilincindeyiz ama birazda insanlarımız duyarlı, bilinçli olsa bu sorunların hiçbiri olmaz” dedi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiye kararı ile bakanlık tarafından 81 il valiliğine gönderilen "Covid-19 Tedbirleri" konulu genelge kapsamında maske takmak zorunlu hale getirildi. Ancak kurala uymayan bazı vatandaşlar, özellikle toplu taşımalarda risk oluşturmaya devam ediyor. Maske takmamakta direnenler hem şoförlere hem yolculara zor anlar yaşatıyor. Yasağın ardından İstanbul'da minibüs güzergâhlarında karmaşa, şoförlerle yolcular arasında tartışmalar yaşanıyor.

DHA ekibinin çekim yaptığı Kağıthane ve Beşiktaş güzergâhlarında özellikle sabah ve akşam saatlerinde benzer görüntüler yaşanıyor. Otobüslere maskesiz binen yolcuları ya şoförler ya da araçtaki diğer yolcular uyarmak zorunda kalıyor. Bazı yolcular kurala uyulmadığını belirterek, “Maskesiz binenleri uyarmak zorunda kalıyoruz. Ne kendilerini düşünüyorlar ne bizi. Şoförler de uyarıyor ama dinlemeyen insan çok fazla” diye konuştu.



DIŞARIDAN CAMA VURANLAR, KAPIYI TEKMELEYENLER, ARGO KONUŞANLAR…

7 senedir İEET şoförlüğü yapan Mehmet Çalık, gün içerisinde yolcular tarafından birçok kez zor durumda kaldıklarını belirtti. Çalık, “Sorun kesinlikle çok. En yoğun saatlerimiz sabah ve akşam saatleri. İşe giriş ve çıkış saatleri. Biliyorsunuz bizim belli bir sayımız var. Sayımızı aşma noktasında bayağı sıkıntılar oluyor. Dışarıdan cama vuranlar, kapıyı tekmeleyenler, argo konuşanlar. Bunlar sürekli oluyor. Günlük hayatımızda başımıza geliyor. Tatlı dille yavaş yavaş yaklaşıyoruz. İdare etmeye çalışıyoruz, diyebiliriz” dedi.

“EN ÇOK MASKE KONUSUNDA SIKINTI YAŞIYORUZ”

Bazı yolcular toplu taşıma kullanırken ya maskesini doğru takmıyor ya da bindikten bir süre sonra maskesini indiriyor. Maske kullanım konusunda yolcuları sürekli ikaz etmek durumunda kaldıklarını söyleyen İETT Şoförü Mehmet Çalık, “Maske sıkıntımız oluyor tabii. Biz uyarıyoruz beyefendi maskenizi takar mısınız, diye. Araca alamıyoruz kusura bakmayın ,diyoruz. Sorun oluyor çoğu insan ağzına takıyor maskeyi. Burunlarını kapatmıyorlar. Onları da uyarıyoruz. Biz uyarmasak bile aracın içindeki yolcular uyarıyor. Ters yapanlar tabii ki oluyor. Yolcular kendi aralarında da çok diyaloga giriyorlar. ‘Maskenizi düzgün takın’ ya da ‘Beyefendi aşağıya inin’ şeklinde. Böyle yapanlar da çok var” dedi.



“YOLCULARIMIZ BİZE YARDIMCI OLSUNLAR”

Toplu taşıma araçlarını kullanan yolculardan daha duyarlı olmalarını isteyen Mehmet Çalık, “Tartışma büyüdüğü zaman aracı durdurup biz müdahale etmeye çalışıyoruz. Biz uyarıyoruz arkadaşlar maskeyi böyle takın, pandemi var. Virüs gereği düzgün takmamız lazım şeklinde dikkat edilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Yolculara şunu söylemek istiyorum, kendilerini bizim yerimize koysunlar ve bize yardımcı olsunlar” şeklinde konuştu.

“SIKINTI ÇOK, HEPSİNİ TATLI DİLLE UYARMAYA ÇALIŞIYORUZ”

15 yıldır İETT şoförü olduğunu söyleyen Alper Akgün de, bu yıllar içinde en çok pandemi sürecinde zorluk yaşadığını ifade etti. Akgün, “Bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Maskesiz yolcular binmek istiyor. Israr ediyor. Ülkemizin yaşadığı sıkıntı belli, araç kapasitesi de belli. Biz de ona göre yolcu almak istiyoruz kurallara uymak istiyoruz. Çünkü bu nefes yoluyla başka yolcuyu rahatsız edebilir. Aldığımız yolcu kalp hastası mı, kanser mi bilemeyiz. Biz uyarıyoruz. Sıkıntı çok. Mesela durağa giriyoruz yolcuları indiriyoruz. Orta kapıdan yolcu binmeye çalışıyor. Biz onu göremiyoruz ki maskeli mi maskesiz mi göremiyorum. Yolcu benim önümden geçerken maskesini takıyor ama içeride çıkartıyor. Onu ben göremiyorum ama bazı yolcular onu söylüyor ya da uyarıyor. Burada uyarıcı anonslarımız var zaten sürekli onları da yapıyoruz ama fayda etmiyor” ifadelerini kullandı.

“GİRERKEN TAKIP İÇERİDE ÇIKARTIYORLAR”

Bazı yolcuların girişte maske taktığını ancak seyahat esnasında maskesini çıkardığını söyleyen Akgün, “Adam biliyor maske takması gerektiğini. Çıkarırsa zararlı bunu biliyor ama içeri girince çıkartıyor. Sanki benden korkuyor ama kendi sağlığı için bunu yapması lazım. Tartışmalar sabah ve akşam yoğun saatlerde olabiliyor. Mesela yolcu kapasitesi belli bu aracın. Dolu olduğu zaman mesaj atıyoruz alamıyoruz diyoruz. Arabayı tartaklamak isteyenler oluyor. Sorunlar var yani yaşıyoruz ama halletmeye çalışıyoruz. Özellikle bu pandemi sürecinde çok fazla sorun yaşadık duyarsız yolcular yüzünden. Biz işimizi yapmaya çalışıyoruz. İETT olarak sürecin farkındayız. Her şeyin bilincindeyiz ama biraz da insanlarımız duyarlı, bilinçli olsa bu sorunların hiçbiri olmaz yani. Özellikle maske konusunda lütfen vatandaşımız daha duyarlı olsun” şeklinde konuştu.

“BİRAZ DUYARLI OLABİLSEK ZATEN BU HASTALIĞI YENECEĞİZ”

Her sabah işe giderken kullandığı otobüs güzergâhında maskesiz yolcular gördüğünü söyleyen bir yolcu, “Bizim insanımızı uyarmak şart. Uyarınca maskesini takan da var. Dikkate almayan da var. Onlara ne yapabilirsin ki. Kavga mı edelim? Herkesin hem kendi sağlığını hem başkasının sağlığını düşünmesi lazım” dedi. Bir başka yolcu ise, “Biraz duyarlı olsak zaten bu hastalığı yeneceğiz. Şoförler uyarıyor ama darp edilenler bile var” diye konuştu.

‘GEREKSİZ KORKUYORSUNUZ’ DİYEN YOLCULAR OLUYOR

Maskesiz yolcuları uyardığında insanların duyarsızlığı ile karşı karşıya kaldığını söyleyen 16 yıllık İETT şoförü Mustafa Erbiçen de, “Yolcu maskesini takarak biniyor ama aracın içerisinde maskesini indiriyor. Onu biz uyardığımızda ise tersliyorlar. ‘Ne olacak maske takmasak? Hiçbir şey olmaz’ diyorlar. Biz uyarıyoruz, diğer yolcular da destekliyor. Onlar da uyarınca mecburiyetten söylene söylene takıyor. Bize ‘Gereksiz korkuyorsunuz’ diyen bile oluyor” dedi.