İETT otobüsünü çalıp İstanbul turu atmıştı, hakim karşısına çıktı: 'Avrupa Yakası'na geçmem gerekti. Taksi bulamadım'

İstanbul Maltepe'de, park halindeki belediye otobüsünü çalarak Beyoğlu'nda bırakan tutuklu sanık Ali Volkan Çamur'un "gece vakti haksız yere elde bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşmasında, tahliyesine karar verildi.

Anadolu 50. Asliye Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, tutuklu sanık Ali Volkan Çamur ile müşteki otobüs şoförleri Özay Arslan ve Cuma Ali Kaya katıldı.

''TAKSİ BULAMADIM''

Duruşmada savunması alınan sanık Çamur, olay günü Bostancı Sahili'nde bulunduğu sırada kendisine gelen telefon nedeniyle Avrupa Yakası'na geçmesi gerektiğini kaydederek, şunları söyledi:

"Taksi bulamadım. Aklıma ilk gelen şeyi yaptım. Ben de otobüs şoförüydüm. Bu nedenle otobüsü çektikleri yerleri ve anahtarların aracın içerisinde bırakıldığını biliyordum. Hava valfini kullanarak otobüse girdim. Anahtarı alıp çalıştırdım ve karşıya geçtim. Niyetim işimi gördükten sonra aracı geri getirmekti ancak olmadı. Otobüsü karşıda bıraktım. Kapılarını kilitleyip indim. Araca herhangi bir zarar vermedim. Servis yapamamaktan dolayı bir zararları varsa ve benzin parasını karşılamaya hazırım."

Müşteki Özay Arslan, sabah vardiyasına gelen şoför otobüsü yerinde göremeyince kendisine haber verdiğini belirterek, "GPRS kayıtlarına baktığımızda aracın 04.30 sıralarında alındığını, yarım saat sonra Taksim'e bırakıldığını gördük. Polise haber verdik. Biz gittiğimizde aracın kapıları açıktı. Işıkları yanıyordu ve kontak anahtarı üstündeydi. Ancak akü bittiği için araç çalışmadı. Şahsi olarak benim bir şikayetim yok ancak şirket adına şikayetçiyim." diye konuştu.

Müşteki Cuma Ali Kaya, otobüsü akşam vardiyası bittiğinde park yerinde bıraktığını, sabah vardiyaya gelen şoförün otobüsün yerinde olmadığını söylediğini, şahsi olarak kendisinin şikayetinin olmadığını ifade etti.

Aracın sahibi Yunus Turan'ın avukatı Yıldız Yıldız, aracın alınması nedeniyle maddi zarar oluştuğunu belirterek, sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi.

Sanık Çamur'un avukatı Esin İşgören, müvekkilinin tahliyesine karar verilmesini talep ederek, "Müvekkilimin de belirttiği gibi karşı tarafın zararını karşılayacağız. Aracı kendisi bırakmıştır. Pişmanlığı söz konusudur." ifadelerini kullandı.

DAVA DOSYASI UZLAŞTIRILMA BÜROSUNA GÖNDERİLDİ

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı Oktay Korkut, otobüsün kullanımından sonra uygun bir yere park edilmesinin sanığın savunması ile uyumlu olduğunu söyledi. Eylemin bu haliyle Türk Ceza Kanunu'nun 146. maddesinde yer alan "kullanma hırsızlığı" suçu kapsamında kaldığını belirten Korkut, bu suç da uzlaştırmaya tabi olduğu için dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Ali Volkan Çamur'un üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetinin değişme ihtimali bulunduğu gerekçesiyle tahliyesine karar verdi.

Dava dosyasının uzlaştırma bürosuna gönderilmesine karar veren mahkeme, müşteki avukatına zararın bildirilmesi için 1 ay süre verilmesine, miktar bildirildiğinde de sanığın ödemesi için tebligat çıkarılmasına hükmederek, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Özay Arslan'ın sorumlu olduğu otobüs firmasına ait İETT adına çalışan özel halk otobüsünü, şoför Cuma Ali Kaya'nın 8 Şubat'ta akşam saatlerinde Maltepe peronlarına park ettiği anlatılıyor.

Müştekinin daha sonra geldiğinde otobüsün yerinde olmadığını görerek polise ihbarda bulunduğu kaydedilen iddianamede, araştırmada, sanık Ali Volkan Çamur'un hava valfini açarak otobüsün içine girdiği ve anahtarı alarak aracı çalıştırdığı aktarılıyor.

Sanığın, bu şekilde aldığı otobüsü Beyoğlu Tünel mevkisinde terk ettiği kaydedilen iddianamede, sanığın "gece vakti haksız yere elde bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara