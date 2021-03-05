İETT otobüsünü çalıp İstanbul turu atmıştı! İstenen ceza belli oldu

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede 8 Şubat günü 21.20 müşteki şoför C.K.’nin otobüsü Maltepe peronlarına park ettiği anlatıldı. Müşteki Ö.A.’nın peronlara geldiği sırada aracının yerinde olmadığını gördüğü belirtilen iddianamede durumu polislere bildirdiği kaydedildi. Yapılan araştırma sonucunda şüpheli Ali Volkan Çamur’un otobüsün hava valfini açarak içeri girip anahtarı çaldığı ve aracı Beyoğlu Tünel mevkiine bırakarak terk ettiği iddianamede belirtildi.

"SAVUNMASI SUÇTAN KURTULMAYA YÖNELİK"

İddianamede şüpheli Ali Volkan Çamur’un ifadesinde aracı acil bir iş için aldığını, ancak bu acil işi arkadaşına söylemediğini, eyleminin hırsızlık olmadığını beyan ettiğine yer verildi. Şüphelinin savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu anlatılan iddianamede, müştekilerin şikayetinin devam ettiği kaydedildi.

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede şüpheli Ali Volkan Çamur’un "Gece vakti haksız yere elde bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsi istendi. Şüpheli Çamur, önümüzdeki günlerde Anadolu 50. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.