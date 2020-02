'İdlib'de yol haritamızı belirledik'

GEZİ OLAYLARINDAN SONRA...



“İzmir düşman mezalimine uğramış, bedeller ödemiş ve sonuçta zaferler kazanmış olduğu için mücadelenin önemini biliyor. Artık kimse öyle karşınıza dikilip sizinle alenen savaşmıyor. Nice siyasi yöntemle sürdürülen kuralsız bir mücadeleyle karşı karşıyayız. Bizim vesayetle terör örgütlerine, ekonomimize yönelik saldırılara karşı verdiğimiz mücadelelerin karşısında bir ittifak vardır. Ülkemizde Gezi olaylarından bu yana ortaya çıkan hiçbir hadise kendiliğinden ortaya çıkmamıştır.



LİBYA VE SURİYE MACERA DEĞİL



Türkiye’nin Suriye ve Libya politikaları ne bir maceradır ne de keyfe kederdir. Bunun için ülke ve millet olarak yeni bir İstiklal mücadelesi verdiğimizi söylüyoruz. Gerektiğinde askeri gücümüzü en üst düzeyde kullanıyoruz. Masada ve sahada olayların gidişatını değiştirmek için ne gerekiyorsa onu yapıyoruz.



BAY KEMAL, DOĞU AKDENİZ’DEYİZ BİZ



Bay Kemal ‘Doğu Akdeniz’de ABD, İngiltere Fransa var’ dedi. ‘Sadece Türkiye yok’ dedi. Biz orada sondaj gemilerimizle vardık, sismik araştırma gemilerimizle vardık. Fırkateyn ve uçaklarımızla oradayız. Biz 500 yıl önce oradaydık, bugün de oradayız.



100 LEJYONERİ ETKİSİZ HALE GETİRDİK



Libya’nın meşru başkanı ve yönetimiyle masaya oturduk imzaları attık. Gayrimeşru Hafter’e karşı biz yönetici, kahraman askerlerimiz, Suriye milli ordusundan ekiplerimizle beraber oradayız. Birkaç şehidimiz var ama şunu da söyleyelim ki karşılığında 100’e yakın lejyoner etkisiz hale getirdik. Şehitler tepesi boş kalmayacak.



HER GÜN YENİ TUZAKLAR...



Her gün yeni tuzaklarla karşılaşıyoruz. Sırf ülkemizin müşkül duruma düşmesi için hukukun çiğnendiği bir dönemden geçiyoruz. Dün sabah Putin’le görüştük, Macron ve Merkel’le görüştük ve yol haritamızı belirledik. Masada olduğumuzu her tarafa duyuracağız. Başarılarımız küresel düzeyde denklemi değiştirecek sonuçlar doğuracak. İnşallah bu millet kazanacağı başarılar ve zaferlerle tarihin gidişatına yön verecektir. Allah yar ve yardımcımız olsun.’’

DÖRTLÜ ZİRVE 5 MART'TA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Mart’ta İdlib’i görüşmek üzere Merkel, Macron ve Putin’le bir araya geleceklerini söyledi.

İZMİR'E 17 YILDA 17 MİLYAR DOLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir’e yapılan yatırımları da şu sözlerle anlattı: “Türkiye’nin diğer 80 vilayeti gibi son 17 yılda yaptığımız 17 milyar dolar yatırımla İzmir’in de çehresini değiştirdik. Göztepe’yi stadyumuna kavuşturduk. İzmir’e 2 millet bahçesi kazandırıyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bugüne kadar yaklaşık 6 katrilyon tutarında sosyal yardım yaptık. 2060 yataklı Bayraklı şehir hastanemizle birlikte 5 hastanenin yapımı devam ediyor. İzmir kısa bir süreye kadara susuz muydu? Susuzdu. Gördes Barajı ile İzmir’i suya kavuşturduk. Bu görev İzmir Büyükşehir’indi ama yapmadılar, yapamadılar, onu da biz gerçekleştirdik.”