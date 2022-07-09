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İdil’in bayramı

#İdil Ayşe#SMA#Tedavi
İdil’in bayramı

SMA tedavisi için gerekli para toplandı davul-zurnalı kutlama yapıldı.

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan öğretmen Zeynep Adakan ile esnaf İbrahim Adakan’ın kızları İdil Ayşe’ye 1 yıl önce SMA Tip 1 hastalığı teşhisi konuldu. İdil Ayşe’nin tedavi ve ilaç giderlerinin karşılanması için valilik izniyle bağış kampanyası başlatıldı. Mart ayında başlatılan kampanya, geniş bir kesimden büyük ilgi gördü.

İdil’in bayramı


1.9 MİLYON DOLAR

Kampanyada İdil Ayşe’nin tedavi giderlerini karşılayacak olan 1 milyon 948 bin dolar paranın toplandığı açıkladı. Açıklama üzerine kampanyaya destek verenler, İdil Ayşe, annesi Zeynep Adakan, babası İbrahim Adakan’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi Lüleburgaz Kongre Meydanı’nda bir araya geldi. Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli’nin de aralarında bulunduğu grup, davul- zurna eşliğinde kutlama yaptı.

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İdil Ayşe’nin annesi Zeynep Adakan, “1 milyon 948 bin doları tamamlamış bulunuyoruz. Ama biliyoruz ki daha geride bekleyen 110 bebek var. Bu yolda bizi yalnız bırakmayan herkese sonsuz teşekkürlerimi gönderiyorum. Hiçbir aile bu parayı toplayabilecek güce sahip değil ama Lüleburgaz, Trakya, Türkiye gurbetçilerimiz ve herkes İdil için bir şeyler yaptı. Allah herkesten razı olsun” diye konuştu.

Baba İbrahim Adakan ise büyük mutluluk yaşadıklarını belirterek “22 Şubat’tan beri Boston’daki hastaneyle yazışmalar devam ediyordu” dedi.

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#İdil Ayşe#SMA#Tedavi

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