İddialar Meclis’te e-Devlet verileri çalındı mı

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Yeşil Sol Parti’nin araştırma önergesi talebiyle Meclis gündemine gelen, e-Devlet Kapısı’nın “hack’lendiği” iddialarını AK Parti grubu adına açıklama yapan Antalya Milletvekili Atay Uslu şu sözlerle yalanladı:

- “Kullanıcı sayısı 63 milyon, dolayısıyla ‘85 milyon kişinin verisi çalındı’ demek yanlış. Bu bile ortaya atılan iddiaların asılsızlığını gösteriyor. e-Devlet Kapısı yetkilileri de Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi yetkilileri de gerekli açıklamaları yaptılar.

- Ayrıca e-Devlet’te kullanıcıların profil bilgileri ve kullanıcı hesapları dışında veri tutulmuyor. Orası bir kapıdır, o kapıdan girildikten sonra diğer kurumlarda bu veriler var. Dolayısıyla o kapıdaki verilerin çalınması mümkün değil. Bu geçiş kapısıdır.

OLTALAMA SİTELERİ

- Çalındığı iddia edilen verilerin satışa çıktığı web siteleri incelendiğinde ağırlıklı olarak oltalama içerikli siteler olduğu görülür. Bu sitelere kayıt olmak, bilgi paylaşmak büyük risk.”