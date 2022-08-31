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İçişleri: Tendürek'te PKK'ya ait çok sayıda silah ele geçirildi

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#İçişleri Bakanlığı#Tendürek Dağı#PKK
İçişleri: Tendürekte PKKya ait çok sayıda silah ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2022 10:31

İçişleri Bakanlığı, Ağrı Doğubayazıt ile Van Çaldıran arasında bulunan ve 2 hafta önce terörden temizlenen Tendürek Dağı'nda PKK terör örgütüne ait çok sayıda silah ele geçirildiğini duyurdu.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Van İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde jandarma özel harekat ve jandarma komando timleri tarafından gerçekleştirilen 'Eren Abluka-35 Operasyonu' kapsamında, PKK terör örgütünün cephanelik olarak kullandığı 3 mağara ve sığınak tespit edildi.

İçişleri: Tendürekte PKKya ait çok sayıda silah ele geçirildi

Mağarada yapılan aramada; 2 adet PKMS makineli tüfek, 317 fişek, 15 el bombası, 6 bomba atar mühimmatı, 7 roketatar mühimmatı, 1 comet el roketi, 9 adet AK-47 şarjörü, 4 adet AK-47 dipçiği, 2 adet HK-33 şarjörü, 2 adet PKMS mayon ve mayon kutusu, 3 el yapımı patlayıcı, 80 elektrikli fünye, 1 gündüz görüş dürbünü, 23 el telsizi, 8 araç telsizi, 6 telsiz mikrofonuyla çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

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#İçişleri Bakanlığı#Tendürek Dağı#PKK

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