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İçişleri: Hakkari'de terör örgütüne ait sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

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#İçişleri Bakanlığı#Hakkari#PKK
İçişleri: Hakkaride terör örgütüne ait sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2023 10:32

İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de PKK/KCK terör örgütüne ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde; Tugay Komutanlığına bağlı jandarma komando timlerinin katılımıyla nokta istihbaratına dayalı olarak başlatılan 'Eren Abluka Sonbahar Kış-5 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Bünyamin Duymaz Operasyonu' kapsamında, Hakkari'nin Kavaklı köyü bölgesinde arazi arama- tarama faaliyeti yapıldı. Faaliyet kapsamında, ana silah deposu olarak kullanılmış 1 mağara tespit edildi. Mağarada yapılan aramada, 1 adet AT-4 füze, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 3 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 2 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 mouser piyade tüfeği, 1 av tüfeği, 1 tabanca, 2 tabanca şarjörü, 63 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 400 Bixi makineli tüfek mühimmatı, 85 adet 5,56 mm çapında mühimmat, 4 savunma tipi el bombası, 7 dinamit, 2 el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, 11 kilo EYP düzeneğinde kullanılan patlayıcı madde, 15 metre EYP düzeneğinde kullanılan infilaklı fitil, 6 adet EYP düzeneğinde kullanılan elektrikli fünye, 12 pil bloğu, 55 metre kablo ve 1 gece görüş dürbünü ele geçirildi. Malzemeler imha edilirken mağara da kullanılamaz hale getirildi.

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Terörle mücadele operasyonlarının bölge halkının da desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde devam ettiği belirtildi.

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#İçişleri Bakanlığı#Hakkari#PKK

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